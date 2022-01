Estrenos que llegan a Netflix en enero de 2022: series, películas y documentales

No es que enero sea un mes de relleno, pero se nota que entre los estrenos no hay nombres TAN rutilantes. Al fin y al cabo, es diciembre uno de los que se lleva los mejores títulos, aunque no penséis que, por eso, el comienzo de este 2022 va a estar huérfano de novedades. Como es costumbre en Netflix, hasta en un mes malo tendremos contenido para llenar nuestro ocio con decenas de maratones interminables.

De todo lo que tendremos en este mes de enero, seguramente la tercera temporada de "Snowpiercer" sea una de las grandes incorporaciones. La historia de ese tren en movimiento perpetuo por las heladas tierras de un planeta devastado, continúa su camino por ese experimento de vida claustrofóbica que replica los mismos defectos de la sociedad, con clases altas y bajas, pecadores y virtuosos y, sobre todo, tremendos (y crueles) pulsos de poder por llevar las riendas del destino del rompenieves. Si queréis saber lo que ocurrirá tras el final de la segunda temporada, pronto podréis salir de dudas.

Pero hay más. El 21 de enero volverá una de las series más interesantes (y divertida por momentos) de los últimos años en la plataforma como es "Ozark". Una historia que comienza con poco ritmo pero que en esta primera parte de la cuarta temporada, alcanza ya cotas de absoluta locura, con una familia (aparentemente normal) mutando en una especie de clan mafioso que poco a poco va extendiendo sus tentáculos por Misuri. Si no la habéis visto, dadle una oportunidad.

A continuación tenéis todos los estrenos de Netflix para el mes de enero de 2022:

Series

1 de enero

Incastrati

Amor ocasional (T3)

4 de enero

Tropa Acción

5 de enero

Rebelde

6 de enero

Club Estambul

7 de enero

Johnny Test (T2)

10 de enero

Operación Éxtasis

12 de enero

Cheer

13 de enero

La Periodista

14 de enero

Estos ojos negros

After Life, temporada 3

La casa

Archivo 81

18 de enero

Dota: Sangre de dragón, temporada 2

19 de enero

El marginal

20 de enero

Medianoche en Asia

21 de enero

Temporada de verano

Ozark (T4 1ª parte)

That Girl Lay Lay

25 de enero

Snowpiercer (T3)

26 de enero

The Sinner (T4)

27 de enero

La Elegida

28 de enero

Angry Birds: Summer Madness

Feria: la luz más oscura

El regreso de la espía

Jóvenes en órbita

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

Getting Curious with Jonathan Van Ness

Estamos muertos

Películas

1 de enero

The Lazarus Effect

Bloodshot

La doncella de hierro

Chief Daddy 2: La quiebra

The little stranger

Amando deprisa

Love etc.

Amanecer oscuro

Breaking in

Paparazzi

Orden de ejecución

Cuentos de Beatrix Potter

5 de enero

4 mitades

6 de enero

El páramo

Tío Drew

7 de enero

Madre/Androide

Binti

11 de enero

El origen del mundo

12 de enero

Cómo me enamoré de un gánster

13 de enero

La fotocopiadora

Sin pudor

14 de enero

Riverdance: La aventura animada

El comediante

20 de enero

Tratamiento real

Perfectos desconocidos en el Líbano

21 de enero

Munich en vísperas de guerra

El violín de mi padre

22 de enero

The long arm

Connecting rooms

Twice Round the Daffodils

Pleito de honor

The Siege of Pinchgut

El hombre del FBI

24 de enero

Tres canciones para Benazir

28 de enero

Jugar en casa

Documentales

7 de enero

Hype House

18 de enero

Quién maneja los hilos: tras la pista de los mayores impostores

19 de enero

La Divina Gula

Jugando con Fuego, temporada 3

25 de enero

Neymar: el Caos Perfecto

27 de enero