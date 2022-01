Por fin puedes bajarte Word o Excel sin usar el instalador de Office, ¿cómo?

Microsoft 365 y cualquier otra versión de Office se ha venido distribuyendo (a lo largo de los últimos años) a través de un único instalador a partir del cual es posible elegir qué apps queremos o no tener en el ordenador, lo que hace que, si optamos por un proceso automático, en ocasiones llenemos el espacio disponible en disco duro de herramientas que no vamos a utilizar. Algo que incomoda a aquellos que solo necesitan Word, o Excel o PowerPoint.

Así que por fin, desde Microsoft han entendido que la instalación de Office no tiene por qué ser un único e indivisible archivo y que existen posibilidades intermedias, como la de bajarnos solo aquellas aplicaciones con las que vamos a trabajar. Algo que no es tan raro ver en plataformas como iOS o Android, donde los usuarios no tenemos la obligación de bajarnos toda la suite entera en el teléfono o tablet.

La Microsoft Store se actualiza

Así las cosas, los de Redmond han decidido en los últimos días poner remedio a ese problema incorporando a la tienda de aplicaciones de Windows de toda una serie de páginas independientes para cada app de Office. De tal forma que si quieres tener Word, y solo Word, no sea necesario acudir a la home de la suite ofimática para descargarnos el pack completo.

Página de instalación de Word en la tienda de Windows. Microsoft

Tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo encima, las aplicaciones comienzan a tener su propia página de descarga, con información detallada de cada una, compatibilidad, tamaño, suscripciones disponibles, etc. Para usarlas con nuestra cuenta de Microsoft 365, simplemente tendremos que loguearnos y funcionarán de la misma manera que hasta ahora, cuando la bajábamos al PC desde el instalador general de Office.

Eso sí, de momento parece que estos cambios solo están disponibles para los usuarios que desde octubre vienen actualizando sus PC a Windows 11. por lo que en Windows 10 la única alternativa podría pasar por el método tradicional, de ir a la home del servicio y bajar desde nuestra cuenta personal el archivo instalador de todas las apps. Recordad que si no queréis tenerlas todas en el ordenador, podéis elegir una instalación personalizada donde activar o desactivar los elementos que os sobran.

Estos nuevos accesos directos podéis encontrarlos en la Microsoft Store con búsquedas tan sencillas como las de "Word", "Excel" o "Power Point", que os acercan hasta una página que más tarde podéis instalar de forma independiente en el PC. Una solución que, por fin, llega a nuestros ordenadores de forma generalizada con el año nuevo.