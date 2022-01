Cómo ocultar en Facebook las publicaciones de alguien sin dejar de ser su amigo

Si eres de los héroes que todavía usan Facebook, a pesar de las muchas alertas que emiten los expertos sobre la cantidad ingente de datos que recopilan y con los que más arde comercian, si todo eso te da igual pero te mantienes al día de lo que publican tus amigos, tenemos que contarte algo que te va a interesar. ¿Sabes cómo eliminar las publicaciones de aquellos pelmazos que no hacen sino llenarte el feed de contenidos que no te interesan? Y lo mejor de todo, ¿sabes cómo hacerlo sin dejar de ser sus amigos?

Todos sabemos lo mal que sienta ver que un buen día alguien nos ha vetado o que nos ha eliminado de su lista de amigos. Aunque no hayamos cruzado palabra con él en los últimos diez años, esa sensación de apartar al otro no es agradable. Pero no os preocupéis, porque os vamos a decir cómo ocultar esas publicaciones de una forma rápida y sin dejar daños personales colaterales.

Vamos a eliminar contenidos

El caso es que de vuestro feed, actualmente, solo os interesa de verdad el 40% de todo lo que leéis. El resto pertenece a personas que por una cuestión puntual os pidieron amistad, la concedisteis y ahora tenéis que cargar con lo que suben a la red social a diario. Así que nos vamos a ese timeline dentro de Facebook y en la primera publicación que queramos ocultar, pulsamos en los tres puntos horizontales que veréis dentro del espacio de ese contenido.

Elimina lo que no quieras ver de tu 'feed'.

De todas las opciones que se despliegan nos vamos a la de "Dejar de seguir a...", de tal forma que a partir de ese instante, todo lo que publique pasará a ser invisible para nosotros. Como si no existiera y, por lo tanto, no volveremos a tener noticias de ellos salvo que nos vayamos directamente a la página del perfil personal o, como en este caso, un grupo del que decidimos formar parte hace ya algún tiempo.

Ahora bien, esto que hemos hecho no elimina, ni nuestra amistad con esa persona que sube el contenido que acabamos de bloquear, ni nos echa del grupo al que pertenecemos por lo que pasaremos a ser un miembro oculto que está a la espera de pensarse qué va a hacer, si permanecer en él o marcharse. Pero como de momento no queremos malas caras, ni líos, lo que preferimos es ocultar publicaciones, dejando intactos nuestros vínculos sociales con el resto de la comunidad de Facebook. Así de sencillo.