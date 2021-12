¿Problemas con Android Auto? Un bug causa que la app se cierre en modo navegación

Google Maps parece estar presentando algunos problemas a los usuarios que utilizan la aplicación en Android Auto. En un principio, la famosa aplicación integrada en el sistema multimedia de ciertos vehículos está pensada para facilitar la navegación en todo momento sin que tengas que tocar la pantalla en ningún momento ni intervenir durante la conducción.

Desconexión de la app en pleno modo de navegación

Pero según reportan cientos y cientos de usuarios y medios de comunicación dedicados al mundo de la tecnología como Autoevolution, la app se actualiza cuando los usuarios la están utilizando en modo navegación, y sucede temporalmente cada cinco o diez minutos aproximadamente, sin ninguna razón motivada en principio, causando estragos en la navegación y molestando bastante al usuario que utilice la app.

Android Auto

Tal y como reporta esta fuente (y muchas otras) no sucede con ningún modelo Android en particular, sino con cualquiera prácticamente. Hay afectados con teléfonos de la propia marca de Google, los Pixel, gente con un Huawei Mate 20 Pro o incluso con un Vivo X70, por lo que se descarta que sea problema único de un fabricante si no de la aplicación de Google Maps y Android Auto en sí mismas.

Error tanto por cable como inalámbricamente

Al parecer, según estas fuentes que han publicado en varios foros de internet, también da error conectado tanto por cable como por conexión inalámbrica. Aunque no parece un problema demasiado extendido, sí que puede llegar a incomodar a cientos de usuarios.

No hay que preocuparse demasiado, ya que lo más seguro es que en el siguiente parche de actualización de la aplicación se solucione este problema de cara al futuro más cercano. No funcionarán soluciones como ya han testeado otros usuarios como reiniciar el teléfono o borrar la caché, sino que parece ser un problema de la propia app que hace conflicto entre Maps y Android Auto.

Adiós a Android Auto en los móviles a partir de Android 12

Aunque Google no ha pronunciado al respecto, hace unos días publicó una lista de móviles que dejarían de ser compatibles con Android Auto, entre los que figuraban los últimos modelos de Google Pixel, y, en general, casi cualquier modelo con Android 12, lo que supone un problema para la continuidad de la aplicación, que por el momento nadie ha confirmado que se vaya a extinguir, pero que sólo podrán disfrutar aquellos dispositivos que tengan instalado una versión posterior al nuevo sistema operativo de Android 12.