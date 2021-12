Abanca y sindicatos pactan un ERE para la salida de hasta 370 empleados

Abanca y los sindicatos UGT, CCOO y SIB-SF han cerrado un acuerdo en el expediente de regulación de empleo (ERE) para la salida de hasta 370 trabajadores, 140 de ellos con bajas incentivadas o forzosas, que eliminará la duplicidad en los servicios centrales y en algunas oficinas tras la compra del negocio de la entidad portuguesa Novo Banco en España y de la entidad vasca Bankoa.



Abanca, tras absorber ambas entidades, contempla además 230 prejubilaciones del total de 350 trabajadores -el 5,7 % de la plantilla- que había fijado en sus necesidades de ajuste, todas con la voluntariedad como criterio preferente.



El documento, remitido por UGT, establece que los puntos pactados serán definitivos antes de las 23:00 horas del 30 de diciembre después de que los sindicatos lo sometan a sus ejecutivas y la empresa a sus órganos de gobierno. Si se alcanza un número igual o superior a 115 extinciones de contrato de trabajo por la aplicación del criterio preferente de adscripción voluntaria, se entenderá cumplido el objetivo de la reestructuración en materia de extinciones.



Con carácter general, el plazo de ejecución de las medidas previstas, salvo cuando se indique expresamente otra fecha, será hasta el 31 de diciembre de 2022. El criterio preferente y primero de afectación será la adscripción voluntaria a la medida de baja indemnizada de los trabajadores, a la

que no se podrán acoger los empleados mayores de 50 años.



De no ser este número suficiente, se procederá a la selección de

las personas "en base a la valoración en la evaluación de desempeño frente

a otros dentro del ámbito provincial y funcional de referencia, así como

la menor polivalencia funcional, potencial del desarrollo o idoneidad

para el desempeño del puesto".





La indemnización será de 33 días de salario bruto fijo anual por

año trabajado, con el tope de 24 mensualidades, cantidad que se incrementará

con dos indemnizaciones adicionales por la adscripción voluntaria en

función de la antigüedad en el banco.





No estarán afectados por medidas extintivas ni los trabajadores con

contrato de trabajo de duración determinada, ni los que se encuentren

en excedencia antes del 18 de noviembre del 2021.





Como consecuencia de los desajustes que se pueden producir, la entidad

podrá adoptar medidas de movilidad funcional y geográfica.





La determinación de los afectados por la movilidad geográfica será

fijada por la entidad, hasta el límite de 45 personas trabajadoras, cuando

no sea posible la reubicación del trabajador en una distancia menor a

25 kilómetros desde el centro de origen hasta el centro de destino. Habrá

compensaciones en función de la distancia.