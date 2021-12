Lista de las mejores apps para el Sorteo del Niño

Después de la Lotería de Navidad, el Sorteo Extraordinario del Niño está a la vuelta de la esquina. El popular sorteo de lotería se celebra el 6 de enero, y cuenta con un importante programa de premios, para repartir un total de 19 millones. Sea como fuere, hay mucha gente que, en casi enero, no ha comprado aún su boleto del Sorteo del Niño, por lo que hoy traemos una jugosa selección de aplicaciones para el móvil para poder comprar e incluso recibir en tu propia casa los boletos.

Todas las aplicaciones que se listan a continuación cumplen con todos los requisitos legales, así como la mayoría son compatibles tanto para sistemas Android como Apple. ¡Así que vamos con la lista!

Boleto

Loterías y Apuestas del Estado: la oficial

La aplicación de la Administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Es una de las mejores opciones porque podrás comprar ya no solo los boletos que desees, sino jugar las apuestas deportivas u otro tipo de boletos cuando quieras. Es tan fácil como registrarse usando huella digital, Face-ID, DNI o usuario y contraseña. Una vez dentro, tendrás acceso a todo. Es compatible tanto para iPhone como para Android, ¡así que adelante porque cuenta con la seguridad de ser el lotero oficial del Estado!

TuLotero: una de las mejores

Es otra de las aplicaciones más fiables y populares que existen tanto en Android como en iPhone. No se trata de una app oficial como tal pero sí que es utilizada por diversas administraciones de lotería de España, por lo que podrás encontrar varios décimos distintos. No sólo podrás participar en el Sorteo del Niño, sino que podrás jugar cualquier otro sorteo, y además cuentas con la seguridad de una de las apps más veteranas del mercado.

MiLoto: buena opción

No se trata de ninguna app como las otras dos, sino que pertenece a una administración de lotería particular: la de “El Negrito”, situada en la Comunidad Valenciana. Podremos comprar sus boletos a través de la app, ya que es una de las más antiguas en toda España y una de las más famosas por repartir grandes premios. No tendrás publiciad, ni intermediarios ni comisiones, y está disponible tanto para iPhone como para Android.

La Bruja de Oro: la más famosa

Al igual que la anterior, es una de las administracoines catalanas más famosas de lotería. Tiene su propia aplicación y podrás comprar e incluso recibir los bolets en tu propia casa. Está disponible para iPhone y Android.