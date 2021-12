TikTok se ha convertido en la web más popular de este año 2021, incluso por delante de Google, lo cual no es de extrañar, ya que no son pocos los millones de personas que disfrutan de esta aplicación durante largas horas cada día. Seguramente, te haya picado el gusanillo de grabar tus propios vídeos, y ya has estado investigando o tienes varias ideas para ello.

Pero claro, si eres un novato, puede que no estés al día de todas las herramientas que tienes a tu disposición. No te preocupes, porque te hemos preparado tres trucos para hacer mejores vídeos en TikTok.

Grabar un vídeo en TikTok sin pulsar el botón

Hay muchos tiktokers que graban sus vídeos sosteniéndolos con la mano, ya sea grabándose a sí mismos, o contando con otra persona para que les grabe. Pero no siempre puedes contar con la ayuda de alguien al hacer un vídeo alejado del teléfono. No te preocupes, porque este truco para grabar mejores vídeos en TikTok te va a venir de perlas.

Lo normal para grabar un vídeo en la aplicación es mantener el dedo pulsado en el botón de grabar, y cuando lo sueltas, este se detiene, de forma que puedas usar herramientas o hacer algún cambio en la siguiente toma. Pues que sepas que esto no tiene por qué ser siempre así. Más que nada porque tienes la opción de dar comienzo a la grabación automática con las manos libres.

Abre TikTok y pulsa en + para empezar a crear un vídeo nuevo.

Pulsa en el icono del reloj que tienes en las opciones de la derecha.

Cuando lo hayas hecho, aparecerá la opción de cuenta atrás.

En la barra temporal, selecciona cuánto quieres que dure tu vídeo para a continuación pulsar en Empezar a grabar.

Dará comienzo la cuenta atrás y al terminar empezará la grabación automática.

Haz zoom con el móvil sin dejar de grabar en ningún momento

El siguiente de los trucos para hacer mejores vídeos en TikTok te será de gran ayuda. Más que nada porque, por defecto, para poder hacer zoom durante la grabación, debes mantener pulsado el botón de grabar.

Por ello vas a tener que recurrir al zoom digital, el cual no tiene en cuenta el zoom óptico que tenga tu cámara.

Abre TikTok y comienza un nuevo vídeo pulsado en +.

Deja pulsado el botón de grabación mientras haces un vídeo.

Dejándolo pulsado, desliza el dedo hacia arriba si quieres acercar el zoom, o hacia abajo para alejarlo.

También puedes subir vídeos a la galería cómodamente

El último de los trucos para hacer mejores vídeos en TikTok es ideal si no quieres estar descargando aplicaciones de terceros para editar tus vídeos. Cuando subes a la red social vídeos que tengas guardados en tu galería, tienes la opción de editarlos antes de publicarlos. Incluso puedes subir varios a la vez y recortarlos para crear una mejor composición.