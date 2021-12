BNP Paribas se encuentra ante un agradable dilema de liquidez

Jean-Laurent Bonnafé ha recibido una ganancia inesperada. El director general de BNP Paribas ha vendido la rama estadounidense de préstamos comerciales Bank of the West por 16.300 millones de dólares (14.400 millones de euros) en efectivo al grupo canadiense BMO Financial. Es más de lo que se esperaba, y plantea la cuestión de qué debe hacer su grupo, de 72.000 millones de euros, con el dinero.

La venta de la unidad estadounidense de BNP tenía sentido. Los solapamientos con su negocio principal en Europa eran limitados, y los activos bancarios estadounidenses están cotizando a múltiplos más altos. A 1,72 veces su valor contable tangible, el precio de Bank of the West es unas 2,5 veces el múltiplo propio de BNP, de 0,7 veces. Bonnafé se desprende del 5% de sus beneficios antes de impuestos a cambio de alrededor del 20% del valor de mercado de BNP.

La operación generará 170 puntos básicos de capital ordinario tier 1 adicional, o unos 11.000 millones de euros. BNP ya ha indicado que utilizará unos 4.000 millones para compensar una dilución de acciones por la venta, lo que deja a Bonnafé unos 7.000 millones para jugar. Podría devolver más a los accionistas, o invertir en su banco de inversión para tratar de avanzar en su sostenida ambición de crear un JP Morgan europeo.

La otra opción son las fusiones. Pero, aunque es grande, su pila de efectivo no es suficiente para hacerse con Unicredit, de 29.000 millones de euros. Sí le permitiría comprar un banco de tamaño medio en Italia, donde BNP ya es propietario de BNL. Banco BPM, valorado en unos 4.000 millones de euros, cotiza a un precio de 0,3 veces su valor contable tangible y ofrece una atractiva franquicia en la rica región italiana de Lombardía. Sin embargo, es posible que a Bonnafé no le apetezca añadir anticuadas sucursales minoristas a la ya amplia red de BNP.

Lo que sí le gustará son los segmentos de alto crecimiento, como los pagos o el compre ahora y pague después. A principios de este año, el banco francés adquirió el proveedor de pagos por internet y móvil Floa por 258 millones de euros. Ahora se puede hacer un mayor desembolso, pero se corre el riesgo de pagar de más. La empresa sueca Klarna ha sido valorada en 46.000 millones de dólares (41.000 millones de euros) en una ampliación de capital a principios de este año, y Nexi, una firma italiana de pagos de 14.000 millones de euros, cotiza a 25 veces sus beneficios futuros. Bonnafé podría acabar simplemente sentándose sobre su tesoro de guerra.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías