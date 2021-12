Telefónica eleva su propuesta de mejora salarial y amplía el plan de bajas a cerca de 3.200 salidas

Telefónica España y los sindicatos se han vuelto a reunir hoy en el ámbito en la negociación del plan de bajas voluntarias (PSI) y del Plan Social de Empleo, tras un parón de varios días para analizar las propuestas.

La compañía ha presentado hoy algunos cambios en los distintos ámbitos de la negociación. En el ámbito del PSI, en las rentas a percibir, la empresa no ha modificado las propuestas actuales, un 65% de renta para los nacidos con anterioridad al 1967 y en un 68% de renta para los nacidos en 1967.

Telefónica sí ha aumentado el porcentaje máximo al 33% de las potenciales salidas en las áreas consideradas críticas, frente al 20% ofrecido con anterioridad. De esta manera, el número total de salidas pasaría de 2.750 a cerca de 3.200. En aras de buscar un acuerdo, la empresa propone que el redondeo de los porcentajes siempre será a favor de incrementar las adhesiones finales y que la prioridad, en caso de registrarse un número mayor de peticiones a los establecidos, se otorgue a los nacidos en el 1967.

En el ámbito de prorrogar el II Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), Telefónica ofrece prorrogar las garantías de empleo, no segregación o movilidad forzosa y mantenimiento del poder adquisitivo, según ha señalado UGT en un comunicado.

En este sentido, la operadora ofrece una subida para 2023, del 1,5% que incrementa el 1% ya ofrecido anteriormente. Además, mantiene la oferta de un plus de 300 euros, no consolidable y ligado a resultados de compañía. Para 2022, ambas partes ya pactaron en junio pasado, en el acuerdo para la extensión del convenio colectivo (CEV) una subida salarial final es del 1% menos deslizamientos, más un plus de 300 euros (150 consolidables para enero de 2022) y otros 300 en octubre de 2022, en este caso no consolidables.

Asimismo, la compañía se reafirma el compromiso de crear 400 nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años.

En el ámbito del propio Plan Social (PSE), la empresa se compromete a presentar un nuevo texto en un breve espacio de tiempo, con la intención de buscar un documento definitivo sobre los cinco ejes: Igualdad y Diversidad, Nuevas formas de Trabajo, Incorporación del Talento, Reskilling y Desarrollo profesional, Empleo y territorio, Movilidad funcional y geográfica.

Acuerdos

En relación al PSI, el sindicato ha solicitado a la compañía que se replantee la oferta económica evitando la diferenciación entre colectivos, si bien reconoce que la actual oferta retributiva es superior a la que hubiese correspondido para cada caso en PSI anteriores. También ha pedido que aumente los porcentajes máximos de adhesión, tanto en las unidades críticas (en la última oferta un 33%) como en las no críticas (ahora en un 75%). “Insistimos en que la propuesta empresarial debe aproximarse al máximo a la universalidad efectiva, por lo que seguimos demandando que maximice los porcentajes”.

Además, UGT ha aceptado la subida salarial ofrecida, pero ha solicitado que se realice un análisis de la evolución del IPC a finales del ejercicio 2022, cuando en teoría la espiral de incremento de precios debería haber amainado, para valorar en qué estado se encuentra el poder adquisitivo con la visión global acumulada desde 2019. Con respecto al plus de 300 euros ha pedido que no esté vinculado a los objetivos financieros de la compañía, que dependen de factores en muchos casos alejados del control y el desempeño de la plantilla; y que conlleve algún tipo de consolidación a tablas que acabe redundando en mejorar la proyección salarial de la plantilla.

El sindicato ha indicado que, en la medida de que la parte empresarial accediese a implementar esas mejoras en su propuesta, estaría en condiciones favorables para firmar simultáneamente los acuerdos.

La próxima reunión queda fijada para mañana. En ella, la empresa plantearía unas últimas mejoras para alcanzar un acuerdo.