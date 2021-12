¿Qué ocurre cuando tu iPhone detecta un ‘objeto desconocido’ que puede estar vigilándote?

Es curioso ver cómo un producto que lleva años en el mercado no despierta la atención de los usuarios hasta que Apple consigue lanzar el suyo. O al menos, si ya existía esa visibilidad, no llegaba a las primeras páginas de los medios. Y con las AirTags está ocurriendo eso precisamente, que la y utilidad de este tipo de dispositivos parece estar descubriéndose ahora.

El caso es que dentro del ecosistema Apple, la llegada de las AirTags ha revolucionado una aplicación que vivía tranquila diciéndonos de vez en cuándo dónde se encuentra ese dispositivo de nuestra ID de Apple que no damos con él. Con la llegada de la sección de objetos, y la expansión del ecosistema find my de los norteamericanos, ahora podemos recibir alertas incluso de aquellos dispositivos que no son los nuestros.

Cuidado, ¡peligro!

Uno de esos avisos puede resultar inquietante, máxime al conocerse que algunos delincuentes están usando estas AirTags para señalar sus potenciales objetivos de robo: esconden una en alguna parte de un vehículo y así pueden ver dónde lo aparca por las noches su dueño. Así que debemos andar especialmente atentos. Ahora bien, ¿podemos desactivarla para evitar males mayores?

Alerta de dispositivo sospechoso.

La respuesta es sí, ya que cuando nuestro smartphone detecta un dispositivo sospechoso, que no es nuestro pero está accediendo a la ubicación, podemos tomar cartas en el asunto mientras se trate de un AirTag, ya que la aplicación Buscar ofrece una posibilidad de apagarlo y que, así, nadie pueda continuar conociendo nuestra ubicación.

Para hacerlo, y tal y como señala Apple en su página de soporte, "puedes usar la app Buscar del iPhone para obtener más información sobre él y ver si tiene un mensaje del modo Perdido. Si un objeto desconocido parece estar moviéndose junto con tu dispositivo, también es posible que recibas un aviso de seguridad".

Así las cosas, en el momento que aparece una alerta de seguridad como la que tenéis más arriba, lo mejor que puedes hacer es conectarte al objeto dentro de la aplicación Buscar y solicitar información extra. En caso de que aparezca y sea visible, podéis pedirle a la aplicación que os dé instrucciones sobre cómo desactivarlo y, si no conseguís hacerlo, lo mejor será buscar en qué sitio podría encontrarse en el exterior del vehículo (o cualquier otro objeto). Si las alertas persisten y no encontráis rastro del dispositivo, entonces toca dar un paso más y, como recomienda la propia Apple: "si piensas que el objeto desconocido puede comprometer tu seguridad, informa a las autoridades locales".