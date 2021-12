Dale un toque de alegría a tu iPhone añadiendo iconos en la barra superior, ¿sabes cómo?

El modo concentración es una de las grandes novedades que nos ha traído iOS 15 como manera de personalizar las alertas y llamadas que recibimos en nuestro teléfono para adaptarse a la rutina diaria. Si estamos trabajando no queremos que nos interrumpan cuestiones personales y viceversa, al llegar a casa no queremos saber nada de lo que pueda estar pasando en a oficina,

De todos modos, este modo concentración no vamos a utilizarlo de la manera en la que Apple lo concibió con el lanzamiento de su último sistema operativo, sino como atajo para darle cierta alegría y toque de personalización a iOS, que es prácticamente imposible de customizar si queremos cambiarle la cara con otros colores, iconos, etc. Aquí Apple no deja que nos salgamos de su guión de diseño, a diferencia de Android donde la libertad es prácticamente total.

¿Qué vamos a hacer?

iOS, como os decimos, no tiene funciones para personalizarlo así que la comunidad, que es más lista que todas las cosas, ha ideado la forma de darle un toque único y personal a nuestro iPhone. ¿Cómo? Pues a través del modo concentración, que es capaz de dibujar un iconito en la parte superior de la pantalla a modo de elemento propio único e intransferible.

Personaliza tu iPhone.

¿Y cómo podemos ponerlo ahí? Pues muy sencillo. Simplemente vais a los "Ajustes" del teléfono, a continuación buscáis el famoso "Modo concentración" y creáis uno nuevo, al que podéis llamar como os apetezca y que quede representado por uno de los iconos que tenéis disponibles justo más abajo. Veréis bastantes, así como un color que lo definirá y que os va a servir para añadir otro toque personal más a la pantalla del iPhone.

Es importante, como os mostramos en la capturas que tenéis más arriba, que permitáis las llamadas de todos los contactos de vuestra agenda, así como los mensajes y notificaciones de todas las apps que llevéis instaladas en el dispositivo. De esta forma, el móvil funcionará normalmente y sin limitaciones, lo que evitará que os dejen de entrar datos o mensajes importantes a lo largo de vuestro día a día. Ni qué decir tiene que al activar ese modo, automáticamente vas a dibujar en la parte superior de la pantalla ese icono de tal forma que al mirar arriba descubriréis un toque diferente al monolítico que Apple nos impone año tras año, donde no nos deja tocar una coma de la idea que tiene en mente de cómo deben ser sus terminales. Y iOS.