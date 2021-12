BNP Paribas sigue los pasos de BBVA y vende a BMO su filial en EE.UU por 14.400 millones de euros

BNP Paribas anunció este lunes que ha llegado a un acuerdo con el grupo financiero BMO para la venta del 100% de su filial de banca comercial en Estados Unidos Bank of the West por 16.300

millones de dólares (unos 14.400 millones de euros).

El banco francés sigue así los pasos de BBVA, grupo que julio cerró la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por 11.600 millones de euros (9.700 millones de euros al cambio de entonces). El banco que preside Carlos Torres, no obstante, ha asegurado que mantendrá su negocio mayorísta en el país norteamericano, e incluso lo reforzará.

Santander, sin embargo, sigue apostanto por el mercado de EE UU, aunque su actividad principale en ese país es el crédito al consumo, sobre todo, el de la financiación de autos. El banco, de hecho, espera cerrar en breve la opa que tiene en marcha para hacerse con el 100% del capital de Santander Consumer USA.



BNP Paribas avanzó que establecerá acuerdos de distribución de largo plazo con su nuevo socio BMO, "en el marco de una cooperación transfronteriza y de prestación de soluciones de financiación, de equipamiento y de gestión de tesorería en Norteamérica".



La operación, que debe realizarse durante 2022, una vez que se obtengan en particular las aprobaciones de las autoridades regulatorias y de la competencia, se hará íntegramente en efectivo, indicó el banco francés en un comunicado.



Esa cantidad representa 1,72 veces el valor del activo neto tangible de Bank of the West y el 20,5% de la capitalización bursátil de BNP Paribas, cuando la contribución media en los cinco últimos años de esa filial al resultado antes de impuestos de la entidad francesa ha sido de alrededor del 5%.



La cesión debería generar, cuando se formalice, una plusvalía excepcional de unos 2.900 millones de euros, así como un impacto positivo en el nivel de solvencia medido en la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de unos 170 puntos básicos.



BNP Paribas tiene intención de proceder con parte de ese dinero a una distribución extraordinaria mediante una compra de acciones y el resto (unos 7.000 millones de euros de liberación de capital) lo utilizará de forma "muy disciplinada" para "crear valor a largo plazo por la aceleración del crecimiento orgánico".



Eso se traducirá, en particular, en Europa, en "inversiones selectivas en tecnologías y en modelos innovadores y en adquisiciones selectivas en actividades con valor añadido".



Respecto a su presencia en Estados Unidos, el banco francés aseguró que la suya es una estrategia de largo plazo y que la venta de esa filial no tendrá "incidencia significativa" para sus negocios de banca corporativa e institucional.



"BNP Paribas -afirmó- continuará así el refuerzo y el desarrollo de sus actividades en Estados Unidos, pilar estratégico al servicio de los clientes internacionales".