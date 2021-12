Ivan Perujo, el Personal Trainer de los famosos y al tiempo emprendedor: es el creador de la mayor red de centros de entrenamiento personal de España y de Europa, con más de 150 centros creados con su propio método de entrenamiento.

Para quien aún no te conozca, ¿Quién es Ivan Perujo? ¿Cuándo y cómo decidiste emprender?

Soy un amante del deporte en general, un gran apasionado de moldear cuerpos, transformar la vida de las personas que lo necesitan, ex deportista de élite, formado en lo ancho y largo de este mundo y, en resumidas cuentas, me considero un profesional entregado en cuerpo y alma a cambiar la vida de las personas que acuden a mí, en un punto de su vida de desesperación, o un tanto bajos anímicamente. Llevo más de 20 años entrenando a muchas personas, gente anónima, mucha gente famosa, futbolistas, actores, políticos, alta sociedad, etc. Un hombre entregado a su pasión.

¿Cuál es la clave del 'método'?

Mi método es un sistema muy elaborado, muy trabajado con el paso de los años, en el que lo más importante es el compromiso, el darse cuenta de donde está el cliente, y hacia dónde quiere ir. Cuando uno toca fondo físicamente, anímicamente, debe replantearse si lo que ve, lo que siente, lo que vive, es lo que quiere en su vida. El método, está basado en aprender a comer, aprender a quererse, a cuidarse, a darse tiempo para uno mismo, cosa que es casi imposible hoy día, y que cuando la gente lo descubre se da cuenta que es maravilloso. Pero yo lo resumiría como un compromiso consigo mismo para alcanzar un nuevo concepto de vida.

¿Cómo funciona el entrenamiento a domicilio?

Los entrenamientos a domicilio los llevo haciendo toda mi vida, antes era para un cierto sector de personas pudientes, hoy dia, mucha gente se puede permitir tener un PT en su casa, los entrenamientos son muy cuidados, con mucha confidencialidad, adaptados a las necesidades del cliente y sobre todo amoldados a lo que el cliente tenga en su domicilio. En la mayoría de los casos, se pueden hacer increíbles entreno y transformaciones sin apenas material.

¿Cómo está siendo la expansión a Latinoamérica y EE.UU?

Actualmente por motivos ya conocidos de la pandemia todo este proceso se paró muy fuerte, anteriormente a la pandemia, mi marca estaba presente en 35 países, con cerca de 200 centros de entrenamiento personal by Ivan Perujo. Todo ello lo conseguí prácticamente sin recursos, con mucha ilusión trabajo y esfuerzo, y hoy día, es una marca relevante en el mundo fitness.

¿Por qué se caracteriza tu último proyecto Luxury Fitness By Ivan Perujo?

Mi concepto siempre ha sido con el mismo enfoque, atención personalizada, cuidado máximo al cliente, consecución de obvos y una esmerada y cuidada atención al cliente. Para mí es esencial, he trabajado muchos años entrenando a gente en domicilios, y este trabajo te hace ser fino, cuidadoso, respetuoso, ya que estas en casas ajenas y con personas que debes un servicio, eso cuando lo trasladas a otro ámbito digamos que lo más complejo lo llevas ya de serie.

Al ser conocido como el Personal Trainer de los famosos, mucha gente se pregunta ¿los servicios que ofrece están al alcance de todos los públicos? ¿Cuál es tu target?

Si como he dicho antes, hace años un PT era un servicio caro, y que no estaba muy extendido, hoy día, puedes tener mis servicios en mis centros desde cuotas de 100€ mes, hasta en domicilios desde 700€ en adelante ya en función de los días y los servicios que quieras recibir. Es un servicio la carta, los días, las horas, el tipo de entreno, llevar material, etc. y como tal los precios se amoldan a ese servicio a la carta.