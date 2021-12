Android 12 Go Edition: así es el sistema operativo que acelerará tu viejo móvil

Android Go Edition no es un invento nuevo de Google ya que lleva experimentando con él desde 2017, momento en el que consideró que era esencial ofrecer a cientos de millones de usuarios de todo el mundo, con móviles no demasiado potentes, una alternativa que les permitiera utilizar las últimas funcionalidades del OS sin tener que gastar mucho dinero en un hardware de última generación.

Así que como era de esperar, la versión 12 de Android Go Edition tendría que llegar al mercado en cualquier momento y los de Mountain View han decidido hace escasas horas presentarla al mundo con todas las mejoras que traerá respecto de la release anterior de Android 11. Y lo cierto es que visto lo visto, nos encontramos ante una de las versiones más ágiles, eficientes y funcionales de los últimos años, con muchas de las innovaciones de los OS que llevan, por ejemplo, los propios dispositivos Pixel de la compañía.

Ligero, eficiente y muy rápido

Ha sido a través de una publicación en su blog oficial donde Google ha mostrado al mundo algunas de las ventajas de su nuevo Android 12 Go Edition y que definen como "una experiencia más rápida, inteligente y respetuosa con la privacidad que nunca". Además, han tenido en cuenta la necesidad de hacer que "estos teléfonos sean más accesibles mediante la mejora de las funciones para los usuarios multilingües y la introducción de otras nuevas que tienen en cuenta los costes de los datos".

Android 12 Go Edition vs Android 11. Google

Hay que recordar que esta instalación de Android no solo busca ser ágil y rápida de forma general, sino que tiene el compromiso de ahorrar la mayor cantidad de datos para evitar que en países donde no existen los modelos de tarifas planas infinitas, o con muchos gigas, los usuarios pierdan el acceso a internet demasiado rápido. O que sus baterías, más reducidas, se vean agotadas cuando apenas han transcurrido unas pocas horas de la nueva jornada.

Según Google, las aplicaciones en un móvil con Android 12 Go Edition "se iniciarán hasta un 30% más rápido y con una animación más fluida, lo que significa que se abrirán instantáneamente sin tener que esperar en una pantalla en blanco". Además, han desarrollado "la API SplashScreen para que todos los desarrolladores puedan brindar una experiencia fluida y constante cuando los usuarios inician sus aplicaciones".

Por último, la accesibilidad juega un papel importante en el nuevo OS, de tal forma que Android 12 Go Edition será capaz de facilitar una mejor "comprensión de su contenido. Al navegar por la pantalla de las aplicaciones recientes, verá opciones para escuchar las noticias y traducir cualquier contenido en su idioma preferido". Eso sin contar las funciones mejoradas de privacidad o las de compartir apps con móviles cercanos y la recuperación de archivos y documentos eliminados durante 30 días.