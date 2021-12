Santander Río mejora la OPA para recomprar los títulos que no posee a los accionistas minoritarios

Santander Río, filial argentina del Grupo Santander, ha mejorado el precio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó para recomprar el 0,69% de los títulos que no posee a los accionistas minoritarios, pasando de 32 pesos argentinos (0,27 euros) a 34 pesos (0,29 euros) por acción.



Actualmente, el 'free float' de Santander Río es de 30 millones de acciones, equivalente al 0,69% del capital social y al 0,74% de los derechos de voto.



Esta operación se enmarca en un proceso de simplificación de la estructura administrativa, al tiempo que tiene como objetivo facilitar la salida de los accionistas minoritarios presentes en el capital social de la filial.



Cabe recordar que Santander anunció la semana pasada el resultado de la OPA voluntaria sobre su filial en México, que ha conllevado el incremento del 91,64% al 96,16% de su participación en la entidad.



Igualmente, la filial estadounidense de Banco Santander llegaba a finales de agosto a un acuerdo definitivo para comprar el 20% que no controlaba de Santander Consumer USA y mejoraba la OPA hasta un importe de 2.490 millones de dólares (unos 2.100 millones de euros).



El plazo de la aceptación de esta operación ha sido ampliado en varias ocasiones, pendiente de trámites administrativos, aunque la entidad mantiene la intención de cerrar la operación antes de que finalice el año.



Además de esta OPA, la asamblea de accionistas aprobó en octubre la exclusión de la entidad de la Bolsa de Buenos Aires y de Latibex, si bien no se fijó una fecha exacta.