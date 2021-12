Madhav Sheth (Realme): “El éxito de Xiaomi es fácil de replicar, lo difícil es innovar para mantenerse”

A Madhav Sheth, presidente de Realme a nivel Internacional y su CEO para Europa, no le asusta la enorme competencia que vive la industria del smartphone ni la falta de chips y otros componentes que la golpea. El fabricante chino de móviles ha logrado en apenas tres años (nació a mediados de 2018) vender más de 100 millones de teléfonos y el crecimiento que va cosechando es estratosférico. Solo en China en el tercer trimestre de 2021 creció un 682% en cuota de mercado frente al mismo periodo de 2020, haciéndose con el 4% del mercado. La compañía ha alcanzado recientemente el top 6 en el ranking global de fabricantes de smartphones.

Realme pisa fuerte. ¿Cómo va el negocio y qué objetivos se han marcado?

Hemos tenido muchos retos, pero este está siendo un gran año para Realme. En 2021 hemos cumplido el hito de 100 millones de unidades vendidas desde que existimos como marca, un logro que hemos alcanzado más rápido que cualquier otro fabricante de móviles. Y lo más importante, los últimos 50 millones se han vendido solo en los últimos ocho meses, lo que define la velocidad y agilidad de la marca. Ahora tenemos un doble objetivo: vender 100 millones de unidades en 2022 y de nuevo en 2023, y esto no es solo una visión; hemos asegurado los suministros debido a la escasez mundial de chips. En Europa ya hemos entrado en el top 5 [según la empresa de análisis Counterpoint] y en muchos países en el top 3, y esperamos situarnos entre los tres primeros de Europa el próximo año y estar presentes en todos los operadores principales del continente.

¿Y en España?

Para nosotros este es un mercado clave porque el consumidor español está mucho más abierto a aceptar a las nuevas marcas. Creen que la tecnología es más grande que los logos y creen en una buena relación entre especificaciones y precio. En España, donde el mercado es de unos 8 millones de unidades, tenemos en torno a un 5% de cuota y el objetivo es alcanzar un 10% en 12-24 meses y entrar en el top 3.

¿No les afecta la falta de chips?

Hemos crecido este año incluso a pesar de esta crisis. Nuestro mercado europeo ha crecido el doble frente a 2020 y otras regiones han crecido un 30%. El objetivo como le decía es vender 100 millones de unidades en 2022. Tenemos nuestra propia manera de trabajar y hemos conseguido los componentes necesarios para que nuestros clientes nunca se vean descubiertos.

Me parece usted demasiado optimista vista la situación global.

No estamos preocupados; estamos cubiertos. Es así de sencillo. Continuaremos trayendo los productos planeados, con más innovación y disrupción.

Realme sigue una estrategia muy similar a Xiaomi, apostando por crear un ecosistema de dispositivos. ¿Por qué han elegido esa fórmula y no ser solo un fabricante de móviles como hacen otros?

No creo que sigamos la estrategia de Xiaomi, porque realmente esa es una estrategia global. La siguen marcas como Apple, Samsung y otras, y es que para captar nuevos consumidores y fidelizarlos es clave tener un ecosistema. Para Realme contar con ese ecosistema, que pone al smartphone en el centro de todo pero que incluye también wearables, televisores, robots aspiradores, tabletas y portátiles, lo que llamamos estrategia 1-5-T, es muy importante. Nuestra estrategia de producto es muy sencilla: se basa en ver cómo podemos hacer que la experiencia del consumir sea mejor y buscamos siempre darle el producto adecuado al precio adecuado, en el momento preciso.

"Prevemos abrir 10 tiendas físicas propias en Europa en 2022, pero aún estamos viendo sus ubicaciones"

¿Se puede calcar el éxito de Xiaomi?

El éxito de Xiaomi es muy fácil de replicar; no se trata de ciencia espacial. De hecho, la velocidad a la que hemos alcanzado nuestro éxito es mucho mayor que la de cualquier otra marca, incluida Xiaomi. Lo difícil no es tanto llegar a la cima sino mantenerse ahí. Lo difícil es aportar innovaciones para lograrlo. En los últimos 20 años he visto cómo marcas como Nokia o Blackberry subían y después caían debido a la falta de innovación, por eso es extremadamente importante asegurarnos que la innovación se convierte en el pilar fundamental de nuestra marca. También es clave mantener la conexión con los jóvenes y que el diseño y el rendimiento no se vean comprometidos.

¿Por qué se están acelerando tanto los cambios en el liderazgo en el negocio del móvil?

Por la globalización y las economías de escala, que se han trasladado a los países asiáticos. Además, antes la industria estaba dominada por uno o dos jugadores y ahora hay 50. Esto se traduce en innovación y el consumidor tiene mucho donde elegir. Cuando tenías que usar el modelo 3310 de Nokia a todo el mundo le encantaba porque era la única opción, pero ahora tienes muchas y la gente busca la diferenciación, el diseño, el rendimiento. Se fijan en el precio y deciden qué dispositivo comprar.

Pero cada vez se parecen más los teléfonos de unas marcas y otras. ¿Cuáles son las fortalezas y los puntos mejorables de Realme?

Nuestra fortaleza es la tecnología, la innovación, pero no cualquiera sino aquella que sea útil para las personas, que mejoren su vida y que sea fácil de usar. Algo que logramos, por ejemplo, con nuestra tecnología de carga ultrarrápida. En cuanto a qué querríamos mejorar, nos gustaría ser más ágiles, porque esta industria exige un ritmo muy rápido de innovación; construir una comunidad de usuarios mucho más grande y mejor, y ser más responsables socialmente. Estamos avanzando en incorporar los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo a nuestro negocio y estamos diseñando móviles más ecológicos. Con la serie GT2 veremos dispositivos con un 70% de materiales biodegradables.

Realme es fuerte en los móviles de gama de entrada y media. ¿Van a apostar por la gama alta?

Me pregunto qué es la gama alta, porque aquí se trata de innovar y aportar lo mejor de la tecnología. Pero sí, vamos a entrar en el segmento de teléfonos de 800 dólares/euros. La marca abarcará el porfolio completo, desde smart­phones de nivel básico a los más punteros. Ya estamos, de hecho, establecidos en la mayor parte de esos segmentos. Realme será uno de los primeros fabricantes en lanzar un teléfono con el procesador Snapdragon 8 de primera generación [lo harán con el Realme GT 2 Pro, que se convertirá en el flagship más premium de la marca hasta la fecha].

"Queremos entrar en Portugal a principios de año y ampliar nuestra presencia en América Latina. También ir a EE UU, pero no hay fecha"

Al principio Realme solo vendía online y ahora también lo hace en tiendas físicas. ¿Cuántos socios tienen en España?

España es un mercado donde se sigue comprando más en tienda física (el 70%). Actualmente, estamos en casi el 90% de los distribuidores clave (en las tiendas físicas y online de Media Markt, Fnac y El Corte Inglés, entre otros) y vamos a entrar en todos los operadores. Ya vendemos a través de Vodafone, hemos estado en Yoigo y queremos que Telefónica y Orange colaboren con nosotros el año que viene.

¿Planean abrir tiendas propias físicas como Xiaomi o Huawei?

En Europa tenemos previsto tener al menos 10 tiendas para el año que viene. Todavía estamos viendo las ubicaciones, pero la idea es que la gente pueda ver y tocar todos los productos de la marca in situ.

¿Cuáles son los planes de expansión de la compañía?

Nos gustaría expandirnos por todo el mundo, pero es importante asegurar que nuestros mercados actuales tienen su demanda satisfecha y que no se vean comprometidos por la expansión. El plan es entrar en Portugal a principios de año, seguir entrando en nuevos países de América Latina y estamos en conversaciones para entrar en África. También planeamos desembarcar en EE UU, pero aún no hay fecha exacta para ello.