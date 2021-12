Baleares vive la sexta ola de Covid: 733 casos en un solo día

La Conselleria de Salud de Baleares ha notificado este sábado 733 casos más de contagios por Covid-19 frente a los 686 de este viernes, y ha confirmado que las la comunidad se encuentra en la sexta ola de la pandemia.



Por islas, 577 nuevos casos corresponden a Mallorca, 71 a Menorca, 56 a Ibiza, 2 a Formentera y 27 son de origen desconocido, según los datos comunicados por Salud.



La tasa de positividad de las pruebas realizadas en las últimas 24 horas es del 12,86%, 1,3 puntos más que el 11,48% de este viernes.



Salud ha reseñado que Baleares ya está en la sexta ola de la pandemia, lo que no es una "una novedad" a la luz de los datos y el continuo crecimiento de los contagios.



Esta sexta ola tiene lugar a pocos días de las fiestas de la Navidad, cuando aumentan las reuniones familiares y sociales, por lo que Salud ha realizado un nuevo llamamiento a la población para que se vacune para minimizar los efectos de esta enfermedad.

Ómicron en Galicia y Extremadura

A nivel nacional, la incidencia de coronavirus sigue subiendo y avanza especialmente en Navarra, Cataluña y Galicia, cuyo Gobierno regional ha confirmado este sábado tres casos de infección por ómicron en línea con Extremadura, que ha detectado la presencia de la nueva variante en cuatro de sus ocho áreas de salud.

Según el balance diario del Gobierno gallego, la comunidad ha registrado más de 1.000 casos nuevos y supera ya la barrera de los 11.000 activos, aunque esto no se vea reflejado en un aumento exponencial de la presión hospitalaria por enfermos Covid.



En cuanto a los casos confirmados con infección por ómicron, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que se trata de tres personas con síntomas leves y ha avanzado que hay otros nueve en análisis.



En Extremadura, el Servicio de Salud (SES) ha detectado ómicron en las áreas de Badajoz, Mérida, Cáceres y Don Benito-Villanueva de la Serena. En todos los casos, salvo uno, el paciente provenía de fuera de esta comunidad.



Las personas afectadas y sus contactos se encuentran en aislamiento, asintomáticas o con síntomas leves y en ningún caso han requerido hospitalización.

Ada Colau, confinada por convivencia con dos positivos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está confinada en su casa al haber dado positivo por coronavirus dos de los cuatro miembros de su núcleo familiar.

En un mensaje en las redes sociales, la alcaldesa explica que de los cuatro miembros que integran su unidad familiar -ella, su pareja y sus dos hijos-, dos han dado positivo en las pruebas del coronavirus, aunque solo precisa que ella no tiene la Covid-19 y no indica quiénes lo padecen. "Afortunadamente, los dos positivos tienen, en estos momentos, síntomas leves", agrega en el mensaje.

Con una incidencia al alza en todo el país, 75 puntos más en una semana y 323 casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos de Sanidad, el coronavirus no da tregua y sigue al alza en Cataluña, donde los expertos sanitarios esperan, al menos, dos semanas más de aumento de contagios, con 234 personas ingresadas en las UCI de los hospitales este sábado.

En las últimas 24 horas, el departamento catalán de Salud ha notificado 4.706 nuevos contagios y 37 hospitalizaciones, mientras el riesgo de rebrote ha escalado 20 puntos hasta situarse en 502, considerado muy alto, aunque la enfermedad frena ligeramente su velocidad de transmisión.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha notificado 2.802 casos Covid, 2.451 de ellos en las últimas 24 horas, y cinco fallecidos en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado con datos a cierre del día anterior.

En cuanto a la vacunación, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso destacó que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 79%. Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 90,8%, mientras que el 92,6% cuenta con al menos una dosis.

Navarra, a la cabeza de las comunidades con riesgo alto

También el coronavirus sigue avanzando en Navarra, que lidera en España las comunidades en riesgo alto, con una incidencia acumulada a 14 días de 1.036,9 casos por 100.000 habitantes, seguida del País Vasco (786,8) y Aragón (605,9).



Este sábado, la comunidad foral ha marcado por segundo día consecutivo un nuevo récord de contagios, con 844 positivos, la cifra más alta de la pandemia, según datos del Gobierno de Navarra, que ha notificado un fallecimiento.



Otra comunidad que ha comunicado nuevos casos es Cantabria: 209 en 24 horas, una cifra que no se alcanzaba desde el mes de agosto.



Según datos de la consejería cerrados a medianoche, pese a este aumento han mejorado los datos asistenciales y el número de enfermos Covid ingresados es de 61, cuatro menos que el día anterior, mientras que hay 12 en cuidados intensivos (uno menos). No se han registrado decesos en las últimas horas.



También ha bajado la ocupación de camas en planta al 3,8%, tres décimas menos, y en las ucis se sitúa en el 7,8 %, siete décimas por debajo que el día anterior.



La ciudad autónoma de Ceuta ha alcanzado este sábado un récord en casos positivos de Covid al sumar 91 casos en dos días. No se alcanzaban estas cifras desde el pasado agosto.



Por contra, Andalucía ha sumado en el último día 716 casos Covid-19, un descenso considerable respecto a la jornada anterior en la que se diagnosticaron 2.133 positivos.