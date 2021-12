Pese al empeño de Bruselas y el BCE en calificar el repunte de inflación que sufre la economía europea como una cuestión coyuntural, la subida de los precios se está convirtiendo en una amenaza cada vez más preocupante para la recuperación. La combinación del rally de la energía, el encarecimiento de las materias primas, la crisis de suministro de bienes y componentes, las dificultades del transporte marítimo y por carretera y los cuellos de botella en la industria han ido incrementando las tensiones en los precios en muy distintos sectores. A los problemas que se están viviendo en la industria manufacturera, por ejemplo, con una industria del automóvil que ha visto en octubre reducir su producción en España en un 40% interanual, se une el encarecimiento de los productos agrícolas, que en el caso de algunos alimentos, como el aceite de oliva, llega hasta el 24%. Según los datos del INE, el precio de los alimentos subió en noviembre un 3,2% interanual, y las previsiones apuntan a que esa escalada puede prolongarse hasta el tercer trimestre de 2022.

Las razones que explican este repunte en los alimentos son las mismas que justifican las subidas de precios en otros sectores. A la presión que ejercen sobre los costes de producción los incrementos de la energía, que en los últimos meses se han disparado en un 270%, se suma la factura de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria y a factores externos como el recorte en la producción de cereales en EEUU, Canadá y Rusia, o el ingente acopio de cereales que está realizando China en previsión de una hipotética crisis de suministros.

Ante un panorama como el actual, en el que las alzas de precios se replican cada vez en un mayor número de sectores, la pregunta inevitable es hasta qué punto tanto Bruselas como el BCE han acertado al calificar la inflación de transitoria. Mientras al otro lado del Atlántico, la Fed ha iniciado ya el denominado tapering, proceso de retirada de los estímulos monetarios extraordinarios, como antesala de una subida de tipos de interés, Fráncfort sigue atrapado en una disyuntiva –mantener o no los estímulos– que a priori no tiene una solución clara. El BCE ha optado por seguir manteniendo las compras extraordinarias de deuda y los tipos bajos por el elevado endeudamiento de las economías y los agentes económicos de la zona euro, en lugar de seguir el camino de la Fed y avanzar hacia una subida de tipos con el fin de controlar la inflación. Pero más allá de que no se trate de una ecuación simple, Fráncfort haría bien en estar preparado ante la posibilidad, en absoluto remota, de que este rally de precios no sea temporal y acabe poniendo en jaque la recuperación europea.