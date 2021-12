Renta 4 da un giro a su estrategia y se abre a la banca retail para captar clientes

Renta 4 Banco ha decidido dar un giro a su estrategia y ampliar el abanico de pontenciales clientes y negocio. Ha aprovechado el ahorro récord que tienen los españoles y de los que no sacan partido con tipos de interés en negativo para buscar también al cliente de retail. Esta nueva etapa se inicia con un cambio de imagen y, sobre todo, nuevos objetivos para crecer en número de clientes. También entrará en el mundo del negocio de las cripto, según ha avanzado su presidente Juan Carlos Ureta.

La entidad permitirá a sus clientes abrir una cuenta bancaria, domiciliar recibos, acceder a una tarjeta de débito, o pagar impuestos a través del banco, como tener Bizum, lo que complementará la parte de grandes patrimonios y de inversión que, hasta la fecha, caracterizaba al banco creado en 1986.

Renta 4 así, acaba de lanzar un plan denominado Más, que incluye facilitar a los clientes servicios bancarios básicos, la implantación de un asesor digital inteligentee incrementar el peso de la inversión temática. Quiere captar al cliente que quiere dar rentabilidad a sus ahorros, por pequeños que sean,

Ureta está convencido de que se va a producir un “muy elevado crecimiento para el sector de las inversiones”, aunque tes consciente de la fuerte competencia con nuevos actores en el sector, como son los neobancos y neobrókers. “Cada día hay más tipos de inversores que demandan más soluciones y que esas soluciones sean más accesibles a través de medios sencillos”, ha explicado.

El objetivo es captar “a los nuevos segmentos de ahorradores que están llegando y que están por llegar”. Para eso,el banco , hasta ahora conocido por su gestión de grandes patrimonios, quiere “romper la barrera” que existe al contar con pocas oficinas, en total 62, que en un momento dado podrían llegar a las 75, como de ser una entidad de banca privada.

Al primero de los nuevos ejes de cambio en el banco, centrado en los nuevos servicios bancarios básicos, Renta 4 in cluye una segunda pata, que "tiene que ver con el mundo de la inversión", afirma Ureta. La entidad proyecta un nuevo asesoramiento digital centrado en la inteligencia artificial o un planificador financiero. "Va más allá del roboadvisor, es la segunda generación", reconoce el banco.

Para el inversor más cualificado, ofrecerá, además, herramientas de inversión que permitirán operar con opciones, entre otras. Así, va a lanzar un planificador financiero, algo que tiene "especial importancia en un momento en el que se están reduciendo los incentivos a los planes de pensiones individuales", así como una solución para ayudar al inversor más sofisticado, con herramientas para trabajar con opciones y con distintos escenarios de riesgos.

La tercera pata del nuevo plan tiene puesta su atención de los nuevos inversores millenials, a los que quiere atraer con una inversión temática y con un asesoramiento pedagógico, para explicar al inversor cómo poder acceder a los fondos de inversión sostenibles. "La pedagogía nos parece más importante en el mundo postcovid, con la idea de conectarse a las grandes tendencias de crecimiento", destaca el banquero, uno de los más veteranos del sector financiero español.

Los neobancos "poco valor añadido"



Por otro lado, Ureta ha rechazado la idea de entrar en el mercado de los neobancos o de los neobrokers al considerarla una "mala idea". "Lo que subyace en el neobanco es que esto va de tecnología y solo de tecnología, que basta con incluir en una 'app' servicios de transferencias,

Bizums, pagos, tarjetas de crédito, etc", ha señalado el presidente de Renta 4.



"Creemos que esto no es así, creemos que esto va mucho de tecnología, pero va mucho más todavía de saber lo que es la inversión y lo que son los inversores y, por eso, no hemos querido entrar en el mundo de los neobancos y de los neobrokers. Creemos que no hay mucho valor añadido, hay mucho marketing, pero poco valor real añadido", ha asegurado.



Igualmente, Ureta ha afirmado que "está muy próximo" el momento en el que la entidad comience a ofrecer inversión en criptoactivos, gracias al impulso regulatorio y al "mayor seguridad y confort" que está empezando a ofrecer este mercado.