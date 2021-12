¿Por qué tarda tanto tu iPhone en cargar la batería?

Los iPhone, a diferencia de los ultimísimos modelos de Android, no tienen una carga tan rápida. Es por ello que los tiempos de carga pueden ser algo más elevados. Aunque en principio no deberías preocuparte demasiado, existe la posibilidad, obviamente, de que se trate de un problema mayor. En cualquier caso, podría tratarse de un pequeño problema cuya solución no tiene demasiada complicación para el usuario.

El tiempo medio aproximado para cargar un iPhone, dependiendo del modelo, puede variar entre una hora u hora y media en el peor de los casos. Teniendo en cuenta que en algunos Android el tiempo máximo es de unos 20 minutos, podemos pensar que sí, que es demasiado lento, pero hay que entender que esto es normal en los dispositivos de Apple.

¿Problemas? Soluciones

Si notas que tu iPhone tarda demasiado en cargar, puede ser por la carga inalámbrica o mismamente por el cargador. En el primero de los casos, tu dispositivo puede cargar más lento como una medida de seguridad o prevención debido al calentamiento del terminal en los iPhone 8 en adelante. Has de saber que Apple utiliza un estándar Qi, que depende de la base, puede llegar a no cumplir, y por eso no utiliza los mismos tiempos de carga.

Asimismo, deberás verificar que se trate de un cable o un cargador homologado. Todos los cargadores oficiales llevan una pegatina que dice tal que así: "Made for iPhone", también conocidos por las siglas MFi, así como son válidos también para los iPad e iPods. En caso de no tener este certificado en nuestro cargador, te recomendamos que busques uno con la marca MFi, ya que las posibilidades de que no funcione correctamente y tarde tanto en cargar venga dado por este motivo, que aunque no puede parecer relevante, sí lo es, y bastante.

Problemas en el propio iPhone

Si hace mucho que no actualizas tu iPhone y la carga va demasiado lenta, este puede ser una de las causas. Son numerosas las actualizaciones que los fabricantes sacan por problemas derivados con el tiempo, y, por si acaso fuese uno de los problemas, deberías siempre tener actualizado tu teléfono iPhone.

Por último, puede ser que el conector de tu iPhone esté defectuoso. Ten en cuenta que el móvil se enchufa por día entre una, dos o incluso más veces, y puede no transmitir toda la corriente que debería para mantener una carga constante. Por ello, es conveniente mirar si el conector de batería está doblado en el agujero del propio móvil.