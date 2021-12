La innovación sanitaria garantiza la salud social y económica

La inversión en innovación en España no se ha frenado a pesar del coronavirus. En 2020 se invirtió en I+D un total de 15.768 millones de euros, lo que supuso un incremento de 196 millones de euros respecto al año previo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Cotec. A esta evolución positiva han contribuido tanto el sector público, con un destacado crecimiento del 2,4% (6.955 millones de euros) como el privado, que también crece, aunque solo un 0,3% (8.813 millones de euros). De hecho, la pandemia no solo no ha reprimido la inversión en innovación, sino que ha demostrado lo necesaria que es para encontrar una salida a la crisis.

Así opinó la vicepresidenta de Gilead, María Río, este jueves durante la ceremonia de entrega de los Premios CincoDías a la Innovación Empresarial, que concede anualmente el diario decano de la prensa económica. “Es una demostración real de lo que somos capaces de hacer cuando perseguimos con determinación un objetivo y cuando colaboramos todos para conseguirlo”, aseguró sobre la rapidez con la que la industria farmacéutica mundial ha trabajado para hacer frente al virus.

Lo demostró con cifras y resultados: tan solo tres meses después de la aparición del primer caso de Covid en Wuhan, había más de 50 fármacos en fases de desarrollo; a los seis meses había un tratamiento aprobado; a los nueve se puso a disposición de la población la primera vacuna y, actualmente, hay cuatro vacunas aprobadas, cuatro más en revisión y 300 en investigación. “No solo ha sido un avance en cuanto al esfuerzo investigador, sino de fabricación y de acceso a nivel mundial”, confirmó la directiva.

Además, destacó el papel de España como “uno de los países que mejor han hecho su trabajo”, aludiendo a las cifras de vacunación (que superan el 90% en el caso de los mayores de 12 años) y el impacto que está teniendo en el control de la enfermedad. “Es un ejemplo de lo eficaces que podemos llegar a ser cuando priorizamos al paciente por encima de todo y eliminamos las barreras, los trámites y todos los procesos burocráticos innecesarios”, reconoció.

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, durante su intervención en la gala de los premios, celebrada en el edificio de CaixaBank All in One, en Madrid. Pablo Monge

Lejos de la inversión de la UE

Sin embargo, España todavía sigue rezagada en los listados que tienen que ver con I+D, como recordó durante su intervención en la gala de entrega de los premios el director de CincoDías, José Antonio Vega. “Este país nunca ha sido líder en los rankings de I+D ni de patentes ni en innovación, pese a ser un lamento permanente del relato político, universitario y empresarial”, señaló.

De hecho, el informe de Cotec revela que la evolución de España ha sido claramente desfavorable en comparación con la Unión Europea. En 2020, la UE invirtió en investigación y desarrollo un 44% más que en 2010 (su valor máximo en la época de precrisis), mientras que España invirtió tan solo un 7% más que en 2008 (su valor máximo previo a la pandemia). Este crecimiento es, además, inferior al observado en las otras tres grandes economías europeas desde sus respectivos máximos anteriores a la crisis sanitaria: Alemania (+51%), Italia (+29%) y Francia (+25%), según los datos del INE.

Entre las posibles causas de este estancamiento, José Antonio Vega mencionó las deficiencias del sistema educativo, un endémico enfoque equivocado de las políticas públicas, el hecho de que la empresa y la universidad vivan de espaldas o “la anomalía histórica incrustada en la cultura de este país, que censura la creación de empresa y el enriquecimiento, aunque sean el motor que moviliza el empleo”.

La vicepresidenta de Gilead, María Río, y la presidenta de HP y del jurado de los Premios a la Innovación CincoDías, Helena Herrero, durante la gala de entrega de los mismos. Pablo Monge

Así, recordó que todo el dinero que se “eche a la innovación y el emprendimiento será siempre poco, pero siempre será inversión y no gasto, y tarde o temprano producirá retornos”.

Lo mismo se deduce del Informe innovación y salud 2021, elaborado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria Fenin. Una de sus conclusiones demuestra que, exceptuando a Luxemburgo e Irlanda, los países con una inversión en I+D superior a la media de la Unión (9,87%) presentan también un PIB per cápita superior a la media de la UE. Este grupo de países está conformado por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia. Entre ellos, tienen una media de gasto de 10,37%. En cambio, el informe indica que, pese al buen rendimiento general de la sanidad española, se observa una diferencia de recursos respecto al promedio europeo, con un gasto per cápita que se encuentra a más de 600 euros de la media europea.

Optimismo de cara al futuro

Imgen de los Premios CincoDías, una reproducción de la puertas del Museo del Prado, de la escultora Cristina Iglesias. Pablo Monge

Aun así, el margen de mejora es amplio y las expectativas buenas, sobre todo, de cara al aprovechamiento de los fondos europeos del plan de recuperación. “A esa oportunidad que nos brinda Europa tenemos que agarrarnos para suplir las deficiencias que arrastramos y dar un salto en la configuración del modelo productivo”, declaró Vega.

Río, por su parte, insistió en la necesidad de priorizar su sector por el “extraordinario papel de la industria farmacéutica” como tractora de la economía y de la capacidad investigadora de España. “Es motor de empleo cualificado. Cuenta con más de 42.000 trabajadores, de los cuales más de 6.000 se dedican a I+D. Actualmente, genera más de 170.000 empleos indirectos o inducidos. Es responsable del 5% del total de las exportaciones españolas y está a la cabeza de la I+D industrial, casi la quinta parte de la inversión total en España proviene de esta industria”, argumentó la directiva.

De momento, el sector farmacéutico es uno de los pocos que ha superado los niveles de inversión en innovación previos a la crisis financiera de 2008, según el informe de Cotec, con una variación positiva del 19,6%. Por otro lado, entre los 20 sectores que no han recuperado los niveles precrisis, los que presentan peores registros son hostelería (64% menos) y construcción (63% menos), y muchas ramas de actividad de la industria tradicional manufacturera. En ese sentido, es importante aprovechar los fondos europeos “ensanchando la base manufacturera, que resiste mejor las crisis, pero sin dejar de perfeccionar los buenos activos del sector servicios que han ganado un espectacular peso en las últimas décadas”, destacó el director de este diario.

Los cambios ya se están percibiendo y, aunque el avance sigue siendo lento, va por el buen camino. La clave para ver los resultados está en encauzar bien la educación, los estímulos al emprendimiento, el uso de la tecnología y explotar adecuadamente la ingente cantidad de recursos que existen.