Gabor Balogh: “Ofrecemos tiempos de transporte aéreo al coste del de carretera”

Trucksters nació con la intención de vender software a empresas de transporte. “Nos recibían con rechazo, argumentando que no iban a cambiar la forma en la que trabajan porque llevaba funcionando toda la vida”, explica Gabor Balogh (Budapest, Hungría, 1992) uno de los cofundadores. Pero si una cosa ha quedado clara en las últimas semanas ante la amenaza de huelga de los transportistas es que algo falla. Ahora, son su propia empresa de transporte, cuentan con más de 600 clientes y su sistema de relevo basado en inteligencia artificial (IA) y big data le ha hecho merecedora del Premio CincoDías a la Innovación Empresarial como startup más innovadora. Su objetivo: mejorar la rapidez, la eficiencia y, sobre todo, la calidad de vida de los conductores.

¿Qué opina del conflicto entre las patronales del transporte y el Gobierno?

Abogamos por un entendimiento entre las partes que haga posible una mejora del transporte por carretera desde todos los puntos de vista. De todas formas, el Gobierno solo no puede cambiar un sector. La industria del transporte tiene que cambiar desde dentro. No habrá más conductores de camión si las condiciones que reciben son las mismas de siempre. La industria tiene que reinventar su propuesta de valor para ambos; ya no vale decir que “lo hemos hecho así siempre y ha funcionado”. Esa mentalidad ya no funciona.

¿Cómo se puede hacer atractivo este oficio para las nuevas generaciones?

Mejorando sus condiciones laborales. Los conductores deben tener una jornada de trabajo lo más equiparable posible a la que tienen otras profesiones, en la que regresen a sus hogares mucho más a menudo. También hay mucho por hacer en materia de seguridad, como las mejoras de las zonas de descanso o de las propias carreteras. Por otra parte, la propuesta de valor de los transportistas no puede girar solo en torno al precio de su servicio. Es necesario que también pase por la parte de valor y centralidad del cliente. Además, la profesión de conductor tendrá que digitalizarse.

¿De qué manera puede ayudar una empresa como Trucksters?

Nuestro sistema de relevos permite a los conductores regresar a su casa después de la jornada de trabajo, en lugar de tener que pasar semanas fuera. Esto mejora su salud y su descanso, además de ayudarles a conciliar la vida profesional y la familiar. También reduce las tasas de accidentalidad al permitirles conducir por las carreteras que conocen. Creemos firmemente en la importancia que tiene la labor de unos profesionales que asumen largas jornadas de trabajo, bajo una gran responsabilidad, y que merecen mejores condiciones de vida.

¿En qué consiste su sistema de relevos?

Un profesional conduce hasta un punto en el que se intercambia el semirremolque con otro camión, que traslada la mercancía en dirección opuesta. El primer conductor vuelve al punto de origen y la mercancía no se detiene. Así, la labor de un conductor internacional se convierte en la labor de varios conductores regionales. Como estos escasean menos, se contribuye a solventar el problema endémico de la falta de chóferes internacionales. Esto nos permite ofrecer tiempos de transporte aéreo al coste del transporte por carretera. Los grandes fabricantes trasladan sus cargas por el continente hasta dos veces más rápido y con un 20% más de eficiencia con respecto a otras soluciones exprés. Como la carga no para, los robos, por otro lado, se reducen en un 95%.

¿Cree que esta posibilidad de compaginar vida familiar y profesional abrirá la puerta a las mujeres al sector?

Estamos convencidos de ello. En 2021 no deberían existir profesiones vetadas a las mujeres, y en el sector del transporte de mercancía por carretera solo el 4% de los profesionales son conductoras. Las mujeres están igual de capacitadas que los hombres para esta profesión, pero encuentran grandes barreras en el hecho de pasar semanas lejos de su hogar o de tener que dormir en áreas de servicio inseguras.

¿Han sopesado la entrada en el Reino Unido tras la escasez de camioneros?

Sí. Vemos una oportunidad clara para solventar esa falta de conductores en el Reino Unido con nuestro sistema de relevos. Nuestra primera ruta hacia allí empezará a inicios de 2022.

¿Qué iniciativas tienen en marcha para reducir el impacto ambiental?

Este año arrancamos el primer camión que, gracias a una pintura especial, absorbe más de 4 kg de CO2, lo mismo que un árbol en tres meses. Esta iniciativa se aplicará a más remolques de Trucksters durante 2022. Por otra parte, lanzaremos las primeras rutas neutras en carbono en las próximas semanas. Gracias a un modelo que calcula la huella de carbono por las emisiones del transporte, se compensará una cantidad equivalente invirtiendo en proyectos de absorción de carbono, como la reforestación. Por último, el objetivo es poner en marcha las primeras rutas de transporte con camiones eléctricos en los próximos meses. Nuestros servicios de transporte conectan Europa más rápido y de manera más segura, pero también queremos que lo hagan de la forma más sostenible.