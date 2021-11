BBrainers une los cerebros de juristas con diferente forma de pensar contra la polarización

No hay nada más sexy que un cerebro. O, al menos, eso es lo que se puso de manifiesto el pasado fin de semana en la tercera edición del evento jurídico BBrainers. Celebrado en la sierra de Madrid, jueces, abogados y otros profesionales del Derecho con diferentes formas de pensar debatieron sobre la politización de la justicia, las implicaciones de la tecnología en el ámbito legal y el marketing jurídico. Impulsado por la abogada Delia Rodríguez, socia directora del despacho Vestalia Abogados, algunas de las mentes más inquietas del sector dejaron de lado las togas y los trajes para escucharse y debatir sin las formalidades propias de los estrados. Y aunque la nieve amenazó con dejarlos incomunicados en una casa al más puro estilo reality show, el encuentro acabó con una divertida entrega de premios y la promesa de reencontrarse la próxima edición.

Fue el exministro de Cultura Manuel Uribes, actual embajador de España en la UNESCO, el encargado de dar el pistoletazo de salida. Con un discurso en el que recordó que “el buen Derecho es humanista” y está “impregnado de valores y principios, de reglas para el juego limpio que preserven la democracia”, el profesor de Filosofía animó a huir del “mal Derecho” que encarna la relación “amigo-enemigo” tan propia de las sociedades polarizadas. Y advirtió que de no ser así se acentuarán movimientos como “la xenofobia, el racismo o el populismo”.

Una lección que completó Juan José Sánchez Puig, presidente del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), que llamó a los jóvenes juristas que se abren camino a ser “buenas personas” para llegar a ser buenos profesionales. En un sector en el que abundan los egos y la competencia, dijo que lo más importante no está en los códigos ni en la jurisprudencia, sino en valores como la honradez o la búsqueda de la excelencia.

La salud de la justicia

Moderados por el periodista de El Confidencial Pedro del Rosal, las magistradas Natalia Velilla y Maria Luisa Gómez, el abogado José María de Pablo, socio del bufete Mas y Calvet, y el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina le tomaron el pulso a la justicia. Y confirmaron de nuevo el diagnóstico: el estado de salud es malo.

Según dijo Luisa María Gómez, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, “la justicia está siendo objeto de un ataque desde varios frentes” cuyo objetivo último sería cambiar las reglas del juego democrático. “Uno de los puntos débiles del sistema es la justicia, que es el principal administrador de la tensión entre la Constitución y la democracia”, argumentó.

Por su parte, Natalia Velilla, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Móstoles, denunció que la organización actual es “del siglo XIX” y no del siglo XXI. Pese a que España es uno de los países que más dinero ha invertido en justicia en los últimos años, en concreto, 78,70 euros por habitante frente a la media europea de 40,79 euros, de acuerdo con informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia de 2020, la gestión es “ineficiente”, dijo la jurista. En su opinión, esta es una de las razones por las que la justicia está “desbordada”. Pero también existen otras como que no se fomenten medios alternativos de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje.

“Hace poco escuchaba a un político que pedía subir la pena a un delito castigado con prisión permanente revisable”, criticó el abogado penalista José María de Pablo, que puso el foco en el “populismo punitivo”. También habló del equilibrio entre “la presunción de inocencia” y el “miedo a la impunidad”. Y lamentó que en ocasiones llegan antes las resoluciones judiciales a las páginas de los periódicos que a los clientes.

Alfonso Pérez Medina, que acaba de publicar el libro sobre grandes causas de corrupción No lo sé, no recuerdo, no me consta, dijo que “estamos en una situación de polarización política muy negativa para el país” que se ha trasladado a la justicia. Puso de ejemplo el polémico nombramiento de Enrique Arnaldo, salpicado por diferentes casos de corrupción, como magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y lo que se conoce como “lawfare” o judicialización de la política, especialmente a raíz de diferentes “querellas de Vox” contra el Gobierno.

Derecho y tecnología

La incidencia de la tecnología en el sector legal también fue otro de los temas tratados. Moderados por Carlos Berbell, director de Confilegal, debatieron Alicia Muñoz, directora de órganos de gobierno, regulación y privacidad del Banco Santander España; Ángel Niño, delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid por Cs; el juez Carlos Viader; Borja Adsuara, abogado y consultor experto en protección de datos; y Juan Gonzalo Ospina, letrado y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.

Según dijo Ángel Niño, el “metaverso” ya está afectando al mudo jurídico. Se trata de una red de entornos virtuales en los que las personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales. De hecho, ya “hay despachos virtuales”, es decir, “plataformas en las que compras parcelas digitales. Lo que hacen es prestar servicios dentro de la realidad virtual. El cliente va a ese despacho virtual y las consultas no están enfocadas al mundo real, sino a los delitos económicos que se cometen en ese metaverso”, avanzó.

Por su parte, el abogado Borja Adsuara animó a superar la división entre "humanismo y tecnología". Dijo que la ley y el Estado de Derecho deben prevalecer frente a las normas de las redes sociales. Así, criticó que sean las plataformas digitales las que censuren según qué mensajes de los usuarios y no lo jueces. “Este es el gran pulso que tenemos por delante”, enfatizó.

Alicia Muñoz dijo que “digitalización no es simplemente cambiar los procesos. Hay que hablar de transformación digital” y los juristas deben “liderar el cambio. Los abogados no estamos en el siglo XIX, somos agentes del cambio”. En este sentido, la ejecutiva del Banco Santander dijo que se puede aplicar la inteligencia artificial y la automatización a los contratos. “Tenemos que tener un cerebro inteligente y un corazón cálido. Tenemos que humanizar la tecnología”, subrayó.

Pero pese a los avances informáticos, “el fax sigue vivo” en la administración de justicia. Así de contundente se manifestó el juez Carlos Viader, que criticó la “falta de interés” político en la dotación de medios y recursos para modernizar los juzgados y tribunales. Pese a que reconoció que algunos jueces tienen resistencias a la tecnología, dijo que los “juicios telemáticos serán el futuro en ciertos órdenes”. Para ello es necesario la dotación presupuestaria, recordó. “Tecnología sí, pero no hay interés”.

En este sentido, Juan Gonzalo Ospina dijo que “no se pueden poner puertas al campo” y que la justicia debe evolucionar al mismo ritmo que la tecnología. También pidió más “humanidad” por parte de los operadores de los juzgados en su trato hacia los abogados. Y criticó que “los señores de las redes sociales no nos van a decir qué es libertad de expresión” en relación al borrado de ciertos contenidos de usuarios en las redes.

Marketing para abogados

El marketing jurídico y la captación de clientes en internet fue el último de los grandes temas analizados. Carlos Capa, redactor jefe de Lawyerpress, moderó a un nutrido grupo de ponentes formado por María Jesús González-Espejo, CEO del Instituto de Innovación Legal y presidenta de la Innovation in Legal Studies Alliance; Enrique Ortega, presidente de la Asociación de Derecho y Moda; Antonio Alonso, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocios y CEO de Smart Capital; y Esther Montalvá, abogada especializada en Derecho Digital y diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.

Según dijo María Jesús Espejo, el marketing impregna hoy el sector legal. Los retos de los profesionales del Derecho son sacar tiempo para aprender esta disciplina. En un contexto donde los clientes ya no están solo en la calle, sino en la pantalla del ordenador, para ella existen dos tipos de páginas web profesionales: aquellas que se limitan a ofrecer servicios y las que, además, ofrecen una experiencia al usuario. Aunque “una página web no es una gran herramienta de captación de negocio, sí de centralización”. A este respecto, señaló que es necesario mejorar “la venta virtual”.

Para Antonio Alonso, “hoy es fundamental la gestión de la marca personal”. Y para ello, la gran alidada es “la comunicación digital”. El experto también animó a “identificar a través de la tecnología situaciones en las que aparentemente no hay mercado” para aumentar el volumen de negocio. “Es una herramienta que hay que aprender”.

Por su parte, Esther Montalvá dijo que el marketing se tiene que abordar en función del “tipo de abogado”. Para ella hay “dos enfoques: el de los despachos grandes”, que se orientan a “enfocar su marca a unos valores determinados”; y el de las firmas más pequeñas, que tienen que destinar el esfuerzo a mejorar su “marca personal” para llegar a clientes nuevos y mantener a los recurrentes. “Hay que generar contenidos y ser inteligente en la gestión”, señaló.

En este sentido, Enrique Ortega dijo que “los grandes despachos no necesitan que la gente los encuentre, sino que ya googlea su nombre. Ellos lo que necesitan es estar en rankings” como Chambers. Sin olvidar que “la abogacía es vender productos y servicios”, animó a las firmas más pequeñas a “dejar de mirar a los grandes despachos” para parecerse a ellos. “Empezad a creéroslo porque hay muchísimas oportunidades” de negoció, advirtió.

Entrega de premios

Tras debatir durante horas sobre los retos presentes y futuros del sector legal, los cerebros más dicharacheros bajaron del mundo de las ideas al terrenal para asistir a la entrega de los galardones BBrainers, que premiaron diferentes cualidades de estos profesionales como el espíritu innovador, emprendedor o inclusivo.

La maestra de ceremonias fue Desiré Vidal, redactora jefa de Iberian Lawyer, que proclamó a los ganadores de la tercera edición del evento BBrainers. La magistrada Natalia Velilla se hizo con el premio al mejor libro por su ensayo Así funciona la justicia; Pedro Carvalho, más conocido por su perfil en Twitter Pato Aviador, recibió el galardón al cerebro más innovador; la abogada Delia Rodríguez al más emprendedor; la fiscal Escarlata Gutiérrez al más divulgativo; Rocío Moya e Isaac Guijaro, del despacho Olympe Abogados, al cerebro más diverso; Antonio Tuero, a la causa más justa; y la magistrada Amparo Salom fue reconocida como el cerebro más sexy.