El turismo retrasa a 2023 la recuperación de los ingresos previos a la crisis

La irrupción de la nueva variante del coronavirus procedente de Sudáfrica es tan solo el penúltimo contratiempo que ha tenido que afrontar la industria turística desde que arrancó la pandemia en marzo de 2020. En esos 18 meses, las empresas han visto cómo cada vez que había un mínimo atisbo de recuperación, una nueva ola, otra variante del virus o el cierre de un gran mercado emisor acaba devolviéndolas a la casilla de salida. La nueva variante procedente de Sudáfrica no ha sido una novedad y las empresas ya las habían descontado en sus pronósticos.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, un lobby que reúne a 29 empresas del sector como Meliá, Iberostar, NH, Riu, Renfe, Iberia o Globalia, presentó el pasado 7 de octubre sus últimas previsiones con un claro mensaje que enfriaba el optimismo posterior al verano, acelerado por la rapidez del proceso de vacunación en España. “Quedan muchos riesgos por resolver en un panorama todavía muy incierto”, recalcó en la presentación de una encuesta a sus 29 socios, en la que el 33,1% de las empresas ya vaticinaba que no recuperaría los niveles de facturación previos a la crisis hasta el segundo semestre de 2022 y otro 50,9% auguraba que no lo haría hasta 2023.

ALA reclama fijar criterios comunes para evitar que se desincentiven los viajes

En esa misma línea, Javier Gándara, presidente de la Asociación de Lineas Aéreas (ALA), que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España, auguró hace un mes que estábamos en el inicio de la recuperación, pero también hizo un llamamiento a la cautela. “No hay certezas sobre el comportamiento de la demanda en los próximos meses”. Ya en esa fecha auguraba que la recuperación de los niveles prepandemia no llegarían hasta 2023 o 2024.

Cuatro semanas después, el diagnóstico permanece invariable a la espera de lo que decida la Unión Europea en los próximos días. “Si la Unión Europa restringe los vuelos desde esa zona de África no habrá grandes cambios en el diagnóstico. Pero si se aplican nuevas restricciones a la movilidad y se añaden nuevos requisitos para viajar que desincentiven a los turistas, el escenario será peor”, recalcan fuentes de la asociación.

ALA preveía a mediados de octubre que la temporada de invierno contaría con una programación de 630.000 vuelos, un 2% más que en 2019, pero un 5% por debajo de 2018. Al igual que hizo el pasado verano, la organización hizo hincapié en distinguir entre el número de vuelos y el número de pasajeros, que no guarda proporcionalidad en la crisis del coronavirus. “La recuperación de vuelos no está relacionada con la de pasajeros porque antes de la pandemia el factor de ocupación era del 85%, en 2020 fue del 65% y, a día de hoy, del 68%”, recalcó. En su opinión, las claves para impulsar una recuperación global es el levantamiento de las restricciones a nivel global y la fijación de criterios comunes para viajar en todos los países, con el fin de que se incentive a la población europea a viajar y no a quedarse en casa.