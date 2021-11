iOS 15.2 activará Face ID aunque cambiemos la pantalla en un servicio no oficial

La semana pasada y la anterior fueron las del descubrimiento de que los usuarios de los nuevos iPhone 13 tenían un problema si sus pantallas se rompían y era necesaria una reparación de urgencia. ¿La razón? Que si ese cambio del componente no se llevaba a cabo dentro de un servicio oficial de Apple, Face ID dejaría de funcionar para siempre.

El origen del problema hay que buscarlo en un pequeño componente, del tamaño de un grano de arroz, que va instalado en el cable que conecta la pantalla a la placa base y que sin él todo el sistema biométrico deja de funcionar. Apple, ante el nuevo revuelo que se organizó, salió a los medios para decir que iban a poner remedio a través de una actualización, por lo que no nos pongamos nerviosos que Face ID seguirá haciendo su trabajo sin problemas.

Pistas en la beta de iOS 15.2

El caso es que Apple ya avisó de que trabajaba en una solución de software que llegaría a través de una actualización, pero tampoco especificó cuál y cuándo, aunque ahora ya hay evidencias más sólidas de la forma que ha elegido para distribuirla. Y será con iOS 15.2, tal y como ya están empezando a comprobar aquellos usuarios que han tenido acceso a la segunda beta de esa nueva versión del sistema operativo.

Según iCorrect, han comprobado con un iPhone 13 que al hacer el cambio de la pantalla Face ID no ha dejado de funcionar, y todo sin tener que recurrir a instalar ese pequeño microcontrolador que parecía el responsable en última instancia de permitirnos utilizar el sensor biométrico. Eso sí, de lo que parece que no nos vamos a librar es del típico aviso de los de Cupertino recordándonos que estamos usando un componente no oficial.

Según los mismos responsables del descubrimiento, y a pesar de utilizar una pantalla original, "genuina" como la han definido, siguen recibiendo en el móvil el aviso de que el dispositivo no puede verificar la procedencia de ese componente nuevo que le han instalado. De todas formas, al tratarse de una beta es seguro que todos estos problemas se irán corrigiendo hasta justo antes del lanzamiento. Una publicación que de momento no tiene fecha fijada pero que llegará a nuestros terminales antes de acabar el año. Al fin y al cabo, entre tanta celebración, cava y bailes, ¿cuántas pantallas pueden romperse estas próximas navidades?