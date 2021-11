El Legal Management Forum llega a su cénit respondiendo a los retos del sector jurídico

El Legal Management Forum, el evento de referencia del sector legal, ha llegado este miércoles a su cénit en una sesión plenaria que ha sido inaugurada por Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer; Emilio Martínez, presidente de Inkietos y COO de Cuatrecasas; Gregorio García, director de Colectivos en el Banco Santander; y Soledad Atienza, decana de IE Law School. Desde el martes, profesionales del sector jurídico han debatido sobre los principales retos a los que se enfrentan en la nueva Torre IE de Madrid, el campus más moderno de Europa.

En esta ocasión, han sido diferentes los asuntos jurídicos escrutados. Desde las 09.15 horas se ha debatido sobre los abogados de empresa o abogados in-house como motores de cambio de la industria legal, ciberseguridad, tecnologías legaltech, identidad digital, sostenibilidad o digitalización de la justicia.

En concreto, Isabel Parker, executive director digital legal exchange, ha sido la oradora principal del simposio sobre el papel de los abogados corporativos en el entorno empresarial actual. Una temática que ha sido abordada en una mesa redonda en la que también han participado Lola Conde, COO de Santander Legal, y Luis Prendes, global director legal affairs & digital transformation de Telefónica. Ambos han sido moderados por Eugenia Navarro, CEO de Tama Projects y miembro de Inkietos.

Según ha informado Patricia Esteban, Isabel Parker ha puesto de relevancia que los cambios macroeconómicos y sociales se están acelerando exponencialmente durante los últimos años, especialmente debido a la pandemia. En este contexto, “la exigencia de los clientes ha sido un catalizador del cambio”. La realidad, en cambio, es que hay una enorme desconexión y brecha entre el mundo jurídico y la evolución de los negocios. ¿Cómo impulsar el cambio? La respuesta, ha señalado Parker, está fuera del sector. “Hay que fijarse en las mejores prácticas de empresas digitales de éxito”. A su juicio, la receta debe incluir cinco ingredientes o factores de éxito. En primer lugar, hay que centrarse en las necesidades del cliente. Además, contar con una estrategia y estar comprometido, buscar a los mejores profesionales y, por último, “crear una cultura para que la transformación siga floreciendo”.

Ataques informáticos

La responsabilidad de los despachos ante los ataques informáticos que pueden poner en peligro información confidencial ha sido otro de los temas analizados. Juan Luis Fernández, socio de Cybersecurity & IT Risks - COO FS, y Pablo García Mexía, director del área Derecho Digital de Herbert Smith Freehills y letrado de las Cortes, han sido los encargados de arrojar luz sobre este asunto. Ambos han sido moderados por José Medina, Wolters Kluwer VP & CTO Legal & Regulatory Spain.

Según ha informado Carlos Fernández, en esta mesa se ha puesto de manifiesto que la ciberseguridad debe ser un asunto de la mayor importancia para los despachos, pues la filtración de una operación en marcha puede ser un escenario de pesadilla que suponga no solo perder un cliente, sino, además, dar al traste con la reputación de la firma. Por ello, los despachos deben considerarla como una cuestión de gestión de riesgo para prevenir sus efectos. En este sentido, ambos expertos han puesto el acento en la importancia de la formación en ciberseguridad, que requiere el apoyo de la alta dirección y la implicación de toda la organización.

Tecnología legaltech

Además, la transformación del sector legal que se está produciendo gracias a la tecnología Legaltech ha sido otro de asuntos tratados. De desgranar las tendencias actuales se han ocupado Francisco J. Guillen, CEO de Blocktac; Miguel A. García, responsable de Marketing de Biometric Vox; Pau Enseñat, cofundador y CEO de Dataguardian; y Macarena Plaza, head of international programmes and legal innovation de IE Law School.

Según ha informado José Miguel Barjola, en la mesa se ha puesto de manifiesto que el momento para invertir en Legaltech es ahora. "Hay apetito inversor a nivel nacional e internacional", ha confirmado Macarena Plaza. Los otros tres emprendedores han explicado sus proyectos de tecnología aplicada al sector legal. En primer lugar, Paco Guillén ha presentado BlockTac, una plataforma para verificar certificados y sellos digitales a través de blockchain. Seguidamente, Miguel A. García ha hecho lo propio con Biometric Vox, una herramienta que explota la biometría de la voz para firmar documentos solo con el habla. Por último, Pau Enseñat ha presentado DataGuardian, una herramienta en la nube para la gestión de reclamaciones de protección de datos en empresas y administraciones.

Enseñanzas de la pandemia

Sobre las enseñanzas que pueden extraerse de la pandemia en el mundo de la abogacía también han debatido Paula Albaladejo, head project & development services southern europe de Jones Lang LaSalle; Juan San Andrés, consultor de dirección especializado en el sector legal; y Julio Villalobos, director EMEA Education CXO Strategic Industry Advisor Salesforce. Todos ellos han sido moderados por Carlos García-León, socio director de Legal Reputation y vicepresidente de Inkietos.

Según ha informado Irene Ruiz de Valvuena, la gestión de personas en remoto, la flexibilidad o la comunicación son las principales lecciones que ha dejado la pandemia. En este sentido, Albadalejo considera que las oficinas deben aportar elementos de relación que fomenten la cultura de colaboración y sean capaces de crear “ecosistemas donde cada uno pueda trabajar de distinta manera”. San Andrés ha apuntado que ahora es el momento de poner el teletrabajo a prueba para que solo se dé cuando resulte útil para la firma. Por su parte, Villalobos ha subrayado que el Covid ha acentuado la digitalización. “Vivimos en un mundo digital que es global, masivo, omnicanal y síncrono en el que el cliente quiere ser atendido en tiempo real”. En este contexto, “hay que revisar en las relaciones con los clientes dónde se aporta valor en formato online y dónde en el face to face”.

Tecnología blockchain

Al hilo de las oportunidades empresariales que han aparecido en el último año ha surgido el debate sobre la identidad digital y qué papel juega en este ámbito la tecnología blockchain. Una cuestión que ha analizado Almudena de la Mata, socia directora de Blockchain Intelligence.

Según ha informado Carlos Fernández, en la sesión se ha puesto de manifiesto que uno de los mecanismos más necesarios es el que permita la acreditación de la identidad de las personas en sus interacciones digitales. Pero en unos tiempos en los que la preocupación por la privacidad y la intimidad son muy relevantes, esos mecanismos deben reunir unas condiciones particulares de versatilidad y seguridad. Por ello, se ha evidenciado que la identidad digital, es decir, el mecanismo técnico jurídico que permite acreditar, en la forma y con el alcance necesarios, la identidad de una persona, se está convirtiendo en un tema de la mayor importancia.

Preocupación por la sostenibilidad

Además, la sostenibilidad del sector legal ha sido otro de los asuntos clave que se han analizado en el evento, cada vez más de actualidad debido al compromiso que están asumiendo los agentes económicos con el medio ambiente. En esta ocasión, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, ha moderado a un grupo de expertos en la materia formado por Alberto Andreu, presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE); Elisabeth de Nadal, directora de ESG en Cuatrecasas; y Maria Prandi, directora ejecutiva de Business & Human Rights.

Según ha informado Patricia Esteban, en esta sesión se ha puesto de manifiesto que el sector legal tiene ante sí la oportunidad de ganar capacidad de influencia en la sociedad. Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, ha preguntado a los ponentes sobre los retos que plantea esta situación a los despachos. Todos han coincidido en la necesidad de incorporar los deberes de sostenibilidad mediambiental, económica y social en sus propias organizaciones. Como ha expuesto Maria Prandi, no solo hay riesgos reputacionales, sino también legales, financieros y operacionales. De hecho, ha apuntado que la Unión Europea “prohibirá la entrada de productos realizados total o parcialmente mediante trabajo forzoso”. Y es que, el marco legal está cambiando, ha subrayado Elisabeth de Nadal, que ha añadido que el incumplimiento "dará lugar a sanciones y demandas”. La idea fundamental, ha incidido Alberto Andreu, es que “solo con cumplir la ley ya no vale”.

Digitalización de la justicia

La última mesa del Legal Management Forum ha abordado la digitalización de la justicia desde las diferentes perspectivas de los colectivos profesionales implicados. En una charla moderada por Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia, han debatido Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia; Verónica Ezcurra, letrada de la Administración de Justicia y secretaria coordinadora provincial de Madrid; Ignacio López Chocarro, socio director de Anzizu, López & Castellanos; y Yolanda Ríos, magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Barcelona.

Según ha informado Carlos Fernández, Álvaro Perea ha destacado que el guión de la mejora de la Justicia lo escribe la propia sociedad española, que reclama que sea ágil, eficaz y flexible, en otras palabras, digital. Por su parte, Ignacio López ha recordado que el Covid ha puesto al desnudo las graves deficiencias estructurales del sistema. Una situación que no afectaba a otras áreas como Hacienda o Sanidad porque la Justicia no dispone de las herramientas necesarias. Un parecer que ha completado Yolanda Ríos, que ha dicho que la Administración de Justicia no estaba preparada para el teletrabajo, lo que determinó la suspensión de vistas. Y es que, aunque medidas como el expediente judicial electrónico funcionan bien, son mejorables. En este sentido, Verónica Ezcurra ha señalado que LexNet ya había sido en su momento un primer paso para la digitalización de la justicia. Sin él, todo habría sido mucho más complicado durante la pandemia. "Estamos en mejor situación que Francia o Alemania, que durante la pandemia sufrieron dificultades incluso de comunicación”, ha añadido Aitor Cubo. Ello no significa, sin embargo, que no haya múltiples aspectos de mejora porque existen agujeros en la digitalización, han convenido.

Organizado por la Fundación Wolters Kluwer e Inkietos y bajo la Presidencia de Honor del Rey Felipe VI, el Legal Management Forum ha servido así de espacio para transformar los principales retos del sector legal en oportunidades.

Santander e IE Law School han sido los patrocinadores principales del evento, aunque también ha contado con el patrocinio de Mutualidad de la Abogacía, Tecnitasa, McLehm, Ontime, Lenovo, Salesforce, IurisTalent y Compass Group.

Además, grandes firmas y despachos han colaborado este año, entre los que destacan Auren, CCS Abogados, Crowe, Cuatrecasas, DLA Piper, Ejaso ETL Global, Eversheds Sutherland, Gómez- Acebo & Pombo, Grant Thornton, KPMG, Ontier, Pérez-Llorca, RocaJunyent, Squire Patton Boggs y Uría Menéndez. Toda la información se puede consultar en este enlace.