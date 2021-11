Pronto podrás crear campañas en Facebook para llevar a tus clientes a WhatsApp

La palabra digitalización seguro que la has escuchado en boca de gurús que vaticinan que aquellas empresas, negocios y organizaciones que no se acojan a ella, tienen los días contados. Sin entrar a valorar algo así, de lo que no hay duda es de que infinidad de profesionales van a ver modificadas de forma radical sus costumbres a la hora de encontrar nuevos clientes, por eso en WhatsApp Business siguen desarrollando más y mejores herramientas.

Es cierto que internet se ha vuelto un escenario clave para el crecimiento de un negocio y Facebook ya ha demostrado su capacidad para conectar con personas de muchos perfiles diferentes. Pues bien, la parte de negocios de WhatsApp, que en los últimos tiempos se ha visto reforzada con una buena cantidad de novedades (los catálogos, por ejemplo), ahora quiere ir un paso más allá con la intención de traernos a más clientes hasta la app de mensajería.

Busca en los chats y vende

La idea que van a poner en marcha, y que desvela WABetaInfo, es que WhatsApp Business ofrecerá a los negocios crear campañas de publicidad en la red social capaces de redirigir a esos potenciales clientes hacia la aplicación de mensajería, de tal forma que sea luego más sencillo convencerles de comprar algo gracias a los catálogos de productos y a un contacto más cercano gracias a los chats.

Crea campañas de Facebook desde WhatsApp Business. WABetaInfo

Como podéis ver en las capturas que tenéis justo encima, nos aparecerán funciones de "Publicidad en Facebook" dentro de las herramientas de nuestro negocio, para indicarles a nuestros potenciales clientes que contamos con un perfil específico de asistencia, soporte o venta dentro de la aplicación. Recordad que este nuevo canal de comunicación es perfecto para ofrecer información (por la parte de los clientes), comunicar ofertas o cualquier otra noticia relevante.

Hasta ahora, este tipo de herramientas de publicidad solo estaban disponibles de la propia red social y es la primera vez que aparece como tal dentro de WhatsApp Business de una forma sencilla y que apenas nos costará un par de clics (y tener un presupuesto, claro) activarlas. Eso sí, de momento y como ocurre con este tipo de novedades, se encuentran disponibles solo en las versiones beta tanto de iOS como de Android, a la espera de que se haga oficial en una próxima actualización de la app oficial.

Recordad que los canales Business dentro de WhatsApp nos aparecen (a los usuarios normales) como un chat especial con aviso de que estamos tratando con un negocio o empresa y que, por lo tanto, todo lo que escribamos allí podría ser leído por más de una persona, o tal vez compañías de terceros encargadas del control de calidad y la asistencia a los usuarios.