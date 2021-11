¿Sabes cuál es el truco de los ladrones para desactivar tu cuenta en un iPhone robado?

Apple instaló hace años un sistema de seguridad en iOS para evitar que dejara de ser rentable robar un iPhone. El problema es que los ladrones han buscado la forma de saltarse esa protección y, en caso de no funcionarles, desisten para destinar el smartphone para piezas. No se vende al mismo precio que funcionando sin problemas, pero cuando menos obtienen un beneficio de sus delitos por lo que no dejan de intentar sustraerlos.

Esa medida de seguridad es el famoso "Find my" que obliga al usuario a introducir la contraseña de su cuenta de Apple cuando se intenta borrar el dispositivo. Aunque lo pongamos en modo recuperación o perdido, esa última barrera contra los ladrones evita que tomen el control. Ahora bien, ni en esos casos podemos estar tranquilos porque los delincuentes no dudarán en seguir comunicándose con nosotros intentando acceder al dispositivo.

Rudimentario, pero funciona

El método que llevan años utilizando los ladrones de estos iPhone no es otro que el de hacerse pasar por Apple, creando un entramado de páginas web fake que solo buscan conocer cuál es la contraseña de nuestra ID. Así lo han padecido muchos usuarios que, pasados los días y las semanas desde que perdieron el smartphone, de repente reciben un sorprendente SMS que les da falsas esperanzas de que su teléfono ha sido encontrado.

Ese mensaje viene a decirnos que el móvil ha sido encontrado por la aplicación Buscar, por lo que si queremos saber dónde está, solo tenemos que pulsar en el enlace. El problema llega justo aquí, cuando el usuario reacciona de inmediato y cree que ese SMS le llega desde Apple, gracias al uso en la URL de palabras como "icloud" o "findmy", que se corresponden con los nombres que usan los de Cupertino para este tipo de servicios.

Si decidimos seguir ese enlace, llegaremos a una página web con el mismo aspecto de la que Apple nos muestra cuando queremos introducir nuestro usuario y contraseña, y es justo aquí donde empiezan a actuar los ladrones: con esa información, acceden a la cuenta y en cuestión de segundos han desactivado la función find my en el teléfono robado. A partir de ese momento ya pueden venderlo completamente liberado a cualquier usuario sin ningún problema.

La captura que tenéis justo encima es la prueba de este método, acontecido en la India, pero que se ha extendido por muchísimas partes del mundo incluida España. Si os encontráis en esta situación, recordad no seguir estos enlaces fraudulentos y, en todo caso, acceded a vuestra cuenta de Apple para verificar que, efectivamente, el sistema ha detectado una nueva ubicación en vuestro iPhone perdido. No hace falta ir a ninguna web.