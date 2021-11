Pronto podrás detectar Airtags peligrosos que puedan rastrearte

Los AirTags de Apple se han convertido en otro de esos dispositivos que, a pesar de no ser novedad alguna en el mercado, han comenzado a crear tendencia por su simple presencia en el catálogo de los californianos. Y es que estos AirTags son dispositivos creados para mantener nuestros gadgets seguros y siempre localizados. Lo que hacen estos pequeños dispositivos es crear una malla de comunicación entre sí que nos permite detectar si nuestro dispositivo se encuentra en un determinado lugar. Pero como es habitual, siempre existe la posibilidad de que los amigos de lo ajeno y los hackers se aprovechen de la situación para usar nuestros AirTags como un vehículo para asaltarnos, y eso es lo que quiere evitar Apple ahora.

Podrás saber si hay AirTags sospechosos cerca

Apple

Como sabéis estos dispositivos funcionan con la app Find My de Apple, que nos permite acceder a la ubicación de cada uno de ellos, y por tanto saber dónde se encuentran nuestros objetos de valor. Ahora sabemos que la versión de iOS 15.2 lanzada el pasado martes, añade una nueva información dentro de esta funcionalidad. Básicamente esta herramienta ahora nos puede advertir de otros AirTags cerca de nosotros, que podrían ser potencialmente peligrosos, y utilizados como un medio para poder acceder a nuestros dispositivos.

Ahora cuando entremos en Find My Apple podremos acceder a una nueva funcionalidad llamada “Elementos que pueden rastrearme” y que básicamente enumera a esos dispositivos que no están asociados a nuestra cuenta y se encuentran cerca de nosotros. En el caso de que se detecte esta actividad, la app nos invitará a deshabilitar el Airtag para que puedan utilizarlo con otros fines diferentes para los que han sido diseñados principalmente. Esto es algo de lo que ya alertó en su momento Apple, de que podría existir la posibilidad de que otros Airtags desconocidos pudieran utilizar este método para rastrearnos. Por eso ahora ofrecerán la posibilidad de que esa información no se comparta cuando nosotros lo creamos conveniente.

Los AirTags también serán compatibles con dispositivos Android, ya que antes de que acabe el año se espera que Apple lance la app de estos en su versión para el sistema operativo de Google. Entonces también incluirá la información necesaria en la app para que se emitan también estas advertencias de que otros Airtags desconocidos se encuentran dentro de nuestro alcance. Es lógico que, en los primeros compases de estos dispositivos, que solo llevan unos meses en el mercado, se introduzcan este tipo de ajustes de seguridad.