Apple da marcha atrás: Face ID funcionará aunque cambies la pantalla por tu cuenta

El pasado lunes os informábamos de que los compañeros de iFixit habían encontrado un pequeño problema en todos los iPhone 13 que consistía en que en el caso de tener que cambiar la pantalla, si lo hacíamos en un servicio técnico no oficial corríamos el peligro de inutilizar Face ID, ya que el sistema necesario para reactivarlo queda lejos de la posibilidades técnicas de estos establecimientos de reparación.

El culpable de ese problema era un pequeño chip presente en el cable que conecta la pantalla a la placa base y sin él, es imposible que Face ID vuelva a funcionar. Así que como podéis imaginar, muchos usuarios volvieron a señalar a los de Cupertino con el dedo acusador por querer (otra vez) forzar a los usuarios de sus iPhone 13 a pasar por los servicios técnicos oficiales de la empresa o todo su ecosistema de partners autorizados.

Apple da marcha atrás

El caso es que tal y como informa The Verge en las últimas horas, los de Tim Cook habrían decidido dar marcha atrás señalando que ese chip que está incrustado en el cable de la pantalla no sería tan necesario para mantener la funcionalidad de Face ID, y que esta podría conseguirse a través de una solución de software en la que ya están trabajando desde la propia empresa.

Es decir, que por una vez Apple permitirá que los usuarios que opten por un servicio no oficial, podrán cambiar las pantallas de sus iPhone 13 y mantener el sensor biométrico activo gracias a una actualización de software que tendría que llegar en las próximas fechas, y a la que parece que se han comprometido desde la empresa californiana.

En la información se destaca que Apple "lanzará una actualización de software que no requiere que se instale el microcontrolador para mantener Face ID funcionando después de un cambio de pantalla". De momento, si te encuentras con un iPhone 13 que necesita cambiar el componente completo, es mejor no acudir a un servicio técnico no oficial mientras no llegue la actualización, aunque si te corre mucha prisa lo mejor es ir directamente a Apple y explicar la situación.

En estos casos en los que Apple reconoce abiertamente que va a enmendar una de sus primeras decisiones, las tiendas oficiales, con sus Genius Bar, suelen estar informadas y al tanto por lo que seguramente sea posible obtener algún tipo de trato especial (básicamente que se aplique la garantía). De todas formas, lo mejor es que ese update llegue cuanto antes para que esas pantallas de nuestros iPhone 13 puedan ser reparadas donde nos apetezca. ¿No?