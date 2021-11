Cómo seguir un vuelo a través de la aplicación de mensajes de tu iPhone (o iPad)

De un tiempo a esta parte los cielos de todo el mundo han dejado de tener esa magia que los cubría y por la que no era sencillo consultar el estado de un vuelo concreto: si ya había despegado, si tenía algún tipo de retraso o si ya había tomado tierra. Pero entre las webs que ofrecen toda esa información y algunas apps que han proliferado, ya no existen secretos que se nos resistan. Sea el vuelo que sea.

Ahora bien, si no quieres estar instalando aplicaciones de terceros que, a la que nos descuidamos nos están pidiendo suscribirnos a servicios premium, debes saber que, al menos dentro del ecosistema iOS, tienes una alternativa mucho más rápida, sencilla y gratuita que va a servirte para tener los principales datos de vuelo, hora de llegada, retrasos, etc.

Mensajes permite controlar aviones

El caso es que esa aplicación mágica que consigue acceder a la información de un vuelo es la de Mensajes, la misma a la que van a parar los SMS o los MMS y que en el caso de iOS adopta la forma de un WhatsApp con chats de conversaciones individuales y grupos, envío o recepción de contenidos multimedia, textos o lo que se nos ocurra. Incluso el número de vuelo de un avión.

Consulta los vuelos a través de Mensajes.

Así que para saber cómo va la ruta de ese trayecto, tenemos que haber recibido por parte de la persona a la que tenemos que ir a recoger al aeropuerto un código, compuesto por el nombre de la aerolínea y seguido del número de vuelo. Si no utilizáis esta nomenclatura, Mensajes no sabrá a lo que os referís y no os dará la opción de hacer un seguimiento de ese viaje.

Con ese texto recibido en el chat, solo resta pulsar y sin soltar, esperar a que aparezca el menú emergente. Veréis que, además de un pequeño esquema de por dónde va el avión, justo debajo tendremos la opción de "Previsualizar vuelo", lo que nos llevara a una pantalla completa con toda la información más detallada. Eso sí, no sabemos por qué pero esta mañana no había forma de que la herramienta mostrará la posición correcta del avión, algo que sí hemos venido comprobando que ocurría en los últimos días (Berlín, de momento, no está dirección África).

Como veis, ya no hará falta tener otras aplicaciones instaladas salvo que necesitéis algunas de las opciones extra que suelen traer y que un usuario medio no llega a necesitar jamás. Y todo sin salir del iPhone o el iPad (y el Mac).