Telegram añade un nuevo calendario e ‘hipervelocidad’ en la búsqueda de imágenes

No existe tarea más tediosa que la de ir a buscar una imagen que recibimos en un chat hace algún tiempo. En el caso de WhatsApp, ese propósito puede convertirse en un quebradero de cabeza por lo poco organizado que está y la lentitud para movernos por los menús. Y si lo hacemos desde las versiones web o de escritorio la imposibilidad es prácticamente manifiesta.

El caso es que Telegram para estas cosas es mucho más ágil ya que si no cuenta con algo así, lo incorpora rápidamente sin dar tantas vueltas a las versiones beta. Y una prueba de ello es lo que acaban de anunciar hace escasas horas, que va a suponer un salto cualitativo a la hora de encontrar una foto o un vídeo de hace unas pocas semanas o varios meses. Y todo gracias a la hipervelocidad.

Salta del presente al pasado

Lo que acaba de anunciar los de Pável Dúrov no es otra cosa que un sistema de búsqueda de contenidos multimedia que se mueve a la velocidad de la luz. En primer lugar nos deja elegir qué tipo de contenido queremos encontrar, si una foto o un vídeo, para hacer la búsqueda mucho más rápida y luego nos permite reducir el tamaño de los elementos en pantalla hasta hacerlos muy manejables para desplazarnos a la velocidad de la luz por la fototeca.

Llega el calendario para encontrar contenido multimedia. Telegram

Pero si ni así encontráis lo que buscáis a pesar de la hipervelocidad, Telegram se ha sacado de la manga un recurso tan divertido como útil que, ahora que lo conocemos, no entendemos cómo no se le ocurrió a nadie hacerlo antes. Se trata de un calendario que muestra los días en los que se ha producido actividad multimedia, de tal forma que con ir a un mes y un día concreto, podremos recuperar ese recuerdo.

Como os decimos, de tan simple que es resulta genial porque de esta forma podremos consultar fotos y vídeos que nos han enviado en fechas señaladas como cumpleaños, aniversarios, festivos como Navidad, etc. De esta manera, es muy sencillo volver a compartir una foto o un vídeo concreto sin tener que perdernos por una riada de miniaturas que no sabemos a qué día pertenecen.

Pero además de estas novedades llega otra también importante, como es la posibilidad de que el administrador de un grupo que compartimos a través de un enlace tenga que dar el OK expreso a los nuevos miembros. De esta forma, se controla mejor quién puede o no participar en la conversación, evitando que entren usuarios que solo buscan incordiar o que no tienen nada que ver con nuestro grupo inicial.