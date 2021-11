Amazon lanza su Smart Air Quality Monitor en España, ¿para qué sirve?

La tienda de Jeff Bezos ha anunciado un nuevo dispositivo que ya está a la venta en España. Se trata del Smart Air Quality Monitor, un dispositivo que nos ofrece una manera rápida y sencilla de conocer el estado del aire en nuestro hogar. Cada vez es más importante conocer la calidad del aire, no solo por la creciente polución a la que estamos expuestos en las grandes ciudades, sino también por los diferentes virus que flotan en el aire tanto en los hogares como en oficinas. Este dispositivo por tanto es un complemente perfecto para aquellos que cuentan con un purificador en su hogar o en la oficina.

Un dispositivo compatible con Alexa

Este nuevo Smart Air Quality Monitor funciona con Alexa, con la app de Amazon, por lo que desde ella podemos acceder a todos los datos que es capaz de monitorizar este dispositivo. En total son cinco los datos sobre la calidad del aire que puede facilitarnos, como son las partículas en suspensión (PM), los compuestos orgánicos volátiles (VOC), el monóxido de carbono (CO), la humedad y la temperatura. Con toda esta información tenemos un informe completo sobre lo saludable que es el aire que respiramos en casa.

Amazon

Ahora bien, este dispositivo no purifica el aire, por lo que básicamente lo analiza y nos muestra los datos de diferentes formas. Podemos consultarlos en la app de Alexa, o bien con un comando de voz pedírselo a un altavoz Echo equipado con el asistente, recibiendo los datos de viva voz. En el caso de una pantalla Echo Show podremos acceder a los datos en la propia pantalla, pudiendo ver con una interfaz clara y dinámica todos los detalles sobre la calidad del aire. Es un dispositivo muy pequeño, tanto que solo mide 65 x 65 x 45 mm.

Cuenta con un LED que cambia de color según la calidad del aire que estamos respirando. Tiene conectividad Wifi de 2.4GHz, así como Bluetooth 4.2 de bajo consumo. Por tanto, lo vamos a poder colocar en cualquier rincón de casa, sobre todo en aquellos donde pueda ser más representativo el aire que respiramos. Un dispositivo que desde luego no es barato, ya que podemos comprarlo en Amazon por 79,99 euros. Estará disponible a partir del próximo 8 de diciembre. Un precio sin duda elevado para un dispositivo que al fin y al cabo solo informa de la calidad del aire, y no puede hacer nada contra ella al no ser purificador.