Android 12 no puede controlar el volumen de Chromecast por un problema legal, ¿cuál?

Si habéis utilizado un Chromecast alguna vez, junto con vuestro teléfono Android, seguro que en alguna ocasión habéis tenido que intervenir para controlar el volumen del audio que se escuchaba a través de la televisión, recurriendo a los botones propios del smartphone. Algo casi tan natural como realizar con dos dedos en pantalla el famoso pitch out para hacer zoom sobre una imagen.

Pues bien, ese gesto tan natural de subir o bajar el volumen es algo que con los nuevos dispositivos con Android 12 se ha convertido en un problema porque, básicamente, es imposible de realizar. No hay forma de que un Chromecast cambie los niveles del audio que se reproduce tocando en los controles físicos del teléfono móvil. Algo que ha extrado a muchos usuarios.

¿No es posible hacerlo ya?

El caso es que con la publicación de la tercera beta de Android 12 en octubre muchos usuarios echaron de menos esta posibilidad, por lo que ya no era posible subir o bajar el volumen de un Nest Hub con pantalla, o de una televisión con un Chormecast enchufado. ¿Era un error de Google? ¿Acaso volvería a meterlo una vez que se publicara el nuevo sistema operativo?

Control de volumen desactivado en Android 12. Android Authority

La respuesta ha sido no en todos los casos. Ni se puede hacer con la versión final, ni hay visos de que pueda conseguirlo en el futuro ya que el problema no está ni en el diseño del propio producto, ni en una imposibilidad técnica. El obstáculo radica en una amenaza legal que desde algunas fuentes anónimas de Google han reconocido a algunos usuarios, que no han dudado en hacer llegar la cuestión a los de Mountain View.

Aunque de momento no existen datos concretos, todo parece relacionarse con una batalla legal iniciada en 2020 por la empresa Sonos contra Google, donde se acusa a los padres de Android de haberse apropiado de toda una serie de patentes relacionadas con altavoces inalámbricos y la reproducción de sonido en ellos. De esta forma, al bloquear el control de volumen (desde los botones de un móvil o la app) con Android 12 los norteamericanos se protegen de potenciales repercusiones legales a la espera de una solución que devuelva esa funcionalidad en futuros parches del sistema operativo.

Así que ya sabes, si quieres subir o bajar el volumen con los botones del teléfono, de momento olvídate porque no es posible y veremos si da tiempo a que alguna release del nuevo Android 12 acabe por tenerla.