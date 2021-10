Estrenos que llegan a Filmin en noviembre de 2021: series, películas y documentales

Filmin sigue su camino al margen de los grandes nombres de la industria, consolidando un catálogo que se enfoca hacia producciones más modestas pero de bastante calidad e interés. Tampoco se olvida de documentales y las grandes películas de la historia con esos ciclos de la Paramount, Universal, etc. que han llegado recientemente. Por lo que si no la has probado todavía, estás a tiempo de darle una oportunidad.

Este mes llegan algunas novedades interesantes como "Valhalla Rising", película que protagoniza Mads Mikkelsen y que nos relata la lucha de una de las leyendas más conocidas de la mitología vikinga. Un guerrero que cuenta con una fuerza sobrehumana y que tendrá que acabar con las amenazas que acechan sobre su pueblo.

También podremos ver una serie que tendréis disponible en apenas unos días y que se titula "La Garçonne". Una ficción ambientada en el París de los años 20 del siglo pasado y en la que una mujer tendrá que hacerse pasar por policía para investigar un asesinato. Protagoniza Laura Smet, también conocida por "La Dama de honor".

Por último, podremos ver el estreno de una nueva película que fue presentada en el pasado Festival de Sitges y que se titula "Violation". A lo largo de todo el metraje podremos sentir la impotencia y la rabia de una mujer que, tras ser víctima de una agresión, tomará la decisión de vengarse. Un relato crudo que tendréis disponible a lo largo del mes de noviembre.

"Tiempo" es otra de las sorprendentes llegadas de Filmin. La película de M. Night Shyamalan nos narra la historia de una familia que va a parar a una playa en la que el tiempo pasa más rápido que en el resto del mundo. Una fábula en la que nos cuentan, con muchas dosis de dramatismo, cómo cambian las relaciones a medida que vamos quemando etapas de nuestra vida. Una historia sorprendente y cruda que no os debéis perder.

A continuación tenéis todos los estrenos que llegan a Filmin en noviembre de 2021:

Series

2 de noviembre

La Garçonne

5 de noviembre

Juan Pilila

9 de noviembre

Perni

16 de noviembre

Nuestros maravillosos años

23 de noviembre

Possessions

30 de noviembre

Todas las criaturas grandes y pequeñas, (T2)

Películas

1 de noviembre

El discurso del rey

La joven de la perla

Gangs of New York

Sufragistas

Halloween II

Halloween III: El día de la bruja

El proyecto de la bruja de Blair

Un hombre lobo americano en Londres

Very Bad Things

Parásitos

5 de noviembre

Violation

9 de noviembre

Mandíbulas

12 de noviembre

Lucas

19 de noviembre

Tiempo

Percy

Valhalla Rising

23 de noviembre

Possessions

26 de noviembre

Annette

Documentales

12 de noviembre

A todos no gusta el plátano

26 de noviembre