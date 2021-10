Algunos iPhone 13 Pro Max tienen problemas con la pantalla, ¿es también tu caso?

Muchos usuarios creen firmemente que no es aconsejable comprar móviles, o cualquier tipo de aparato, en los primeros días a la venta porque es el momento en el que más fallos nos podemos encontrar: componentes defectuosos o un funcionamiento no tan pulido como el que más tarde tienen las unidades que se fabrican en los meses siguientes.

Y con los iPhone la lista de pequeñas muescas y problemas viene de lejos por lo que parece que los nuevos iPhone 13 Pro Max no van a ser una excepción. ¿Por la escasa batería como los iPhone 12 de 2020? Pues no, en esta ocasión es el nuevo panel de 120Hz el que no parece comportarse como debería. Al menos en opinión de algunos usuarios que han detectado problemas.

¿El blanco no es blanco?

Lo que ha ocurrido tiene que ver con algún usuario que ha comenzado a publicar en foros de internet que su iPhone 13 Pro Max no muestra los colores de la pantalla como debería. ¿Y exactamente cómo debería? Pues que el blanco sea blanco y no cualquier otro tono teñido por un color diferente. ¿Se trata de un error puntual en un componente o existen más unidades afectadas?

Tim Cook con un nuevo iPhone 13 Pro Max. Apple

El usuario que ha subido este problema viene a decir que "acabo de recibir mi iPhone 13 Pro Max y noté al instante que, en comparación con mi [iPhone] 12 Pro Max (que estoy intercambiando), el nuevo teléfono no puede mostrar [el color] blanco en la pantalla. [...] Se ve de todo menos blanca. Intenté desactivar True Tone, probé la configuración para dar un tono de color pero no importa lo que haga, no se pone blanco. Al lado del [iPhone] 12 se ve realmente muy mal [...] Probé todos los consejos que vi online y mañana he reservado una cita en una Genius Bar. Para un teléfono de 1.100$ debería tener una pantalla decente".

¿Se trata de un problema en más unidades o solo un hecho puntual? Pues tendremos que esperar unos días para comprobar si hay más quejas y, sobre todo, una respuesta de Apple confirmando que algunas unidades podrían haber llegado al mercado con este pequeño defecto. Así que si te encuentras en esta situación, lo mejor es concertar una cita en una Apple Store, si no tienes una cerca hazlo a través de la web pidiendo una reparación o, directamente, solicita el cambio del terminal por otro que esté en perfectas condiciones.