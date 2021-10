Cómo bloquear palabras ofensivas en tu dispositivo con Android TV

El sistema operativo Android TV se ha convertido en un habitual en cada vez más hogares. Hablamos de la interfaz de Google para Smart TV y otros reproductores multimedia, y que destaca por ofrecer un amplio abanico de posibilidades con el que sacarle el máximo partido a tu dispositivo.

Y, si bien es cierto que Google TV llegará para suceder a Android TV, todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a ese punto. Principalmente porque a día de hoy tan solo el Chromecast con Google TV, el nuevo Redmi TV Stick 4K y algún que otro televisor inteligente de Sony y TCL apuestan por el nuevo sistema operativo de Google para Smart TV.

Además, con lo bien que funciona Android TV, los fabricantes no van a tener ninguna prisa en dar el salto a Google TV. Pero, hay que un problema con tanto acceso. Que si tienes niños en casa pueden entrar en lugares que no deben.

Bloquea las palabras ofensivas y activa el filtro de seguridad en Android TV

ampliar foto Smart TV con Android TV Xiaomi

Como te decíamos, hay muchos contenidos que no son los más adecuados para los más pequeños de la casa. Y por este motivo es muy interesante el poder bloquear el uso de palabras malsonantes u ofensivas al activar el asistente de voz.

De esta manera, si tus hijos intentan realizar una búsqueda por voz de un contenido que no es adecuado para ellos, Google Assistant indicará que no ha reconocido lo que han dicho. Además, el proceso es muy sencillo por lo que no tendrás problema alguno para activar este filtro de palabras ofensivas en Android TV.

Eso sí, antes de nada has de tener activado el asistente de voz. Veamos los pasos necesarios para activar este modo.

Lo primero que debes hacer es abrir los ajustes de tu televiso r. Es la rueda dentada situada en el lateral superior derecho de la interfaz. Este elemento puede variar su posición en función de la capa personalizada del televisor, pero no tardarás en encontrarlo.

r. Es la rueda dentada situada en el lateral superior derecho de la interfaz. Este elemento puede variar su posición en función de la capa personalizada del televisor, pero no tardarás en encontrarlo. Dentro de los ajustes, tendrás que dirigirte a Preferencias del dispositivo.

Cuando entres en esta opción, verás que hay varias secciones. Desplázate hasta encontrar Asistente de Google.

Ahora, dentro de las opciones que verás, tienes que activar el botón “Bloquear palabras ofensivas”.

También verás que hay una opción que indica Filtro búsqueda segura. Te recomendamos activar esta función, ya que limita las búsquedas que Google no considera aptas para menores de edad. Como habrás podido comprobar, el proceso es muy sencillo, así que no dudes en activar estos filtros para que tus hijos puedan usar la tele de forma más segura.