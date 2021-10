Fitness+ llega a España: fecha de lanzamiento, precios y, ¿dentro de Apple One?

Fue el año pasado, aprovechando el lanzamiento de los Apple Watch Series 6, cuando los de Cupertino presentaron al mundo su nuevo servicio de entrenamiento personal que solo lanzaron en los EE.UU. Por lo que han tenido que transcurrir 12 meses para que lo veamos llegar a nuestro país. Una plataforma que promete traernos a los trainers más reconocidos en sesiones que nos van a hacer quemar calorías como nunca imaginaste.

Este servicio de los norteamericanos podremos utilizarlo tanto a través de nuestros iPhone, iPad, Apple Watch o Apple TV a demanda, es decir, cuando queramos o podamos conectarnos para recibir una clase. Ahora bien, no penséis que los contenidos llegarán de la mano de entrenadores personales españoles, la opción que ha decidido utilizar Apple es mantener las mismas sesiones que ofrece en EE.UU. y subtitularlas para consumo en nuestro país.

Fecha y precios de Fitness+

Fitness+ llegará a nuestro país el próximo miércoles 3 de noviembre, como una opción más a la que nos podremos suscribir y que tendrá un precio de 9,99 euros al mes, o 79,99 al año si optamos por un único pago. De esta forma, nos ahorramos dos meses. Aunque la verdad es que como mejor nos va a salir es como parte de la suscripción completa a los servicios de la compañía norteamericana.

Fitness+ llega a España en noviembre. Apple

Apple One Premium llega para dar cabida a Fitness+ (junto con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud) y a diferencia del modelo anterior, pasa de costarnos 19,95 euros al mes a 28,95 para el caso de la opción familiar que permite utilizar todos los servicios asociados a un total de seis miembros. Esta nueva opción no solo incluye el entrenamiento personal sino también más almacenamiento en iCloud: 2TB en total, en vez de los 200GB de la suscripción Apple One estándar.

Quienes opten por suscribirse a alguna de estas tarifas tendrán acceso dentro de Fitness+ a once tipos de entrenamiento de distintas intensidades, como son los de baile, core, ciclismo, pilates, meditación, cinta para andar y correr, remo, fuerza, yoga y recuperación. Además, cuando usamos todos los dispositivos de Apple en conjunto obtenemos ventajas como la del Watch, que nos hará un seguimiento de nuestra frecuencia cardiaca y nos la mostrará en pantalla para verificar que todo está en su justo sitio. Así que ya lo sabes, a partir del próximo 3 de noviembre, tendrás mucho más fácil moverte en casa con cierto sentido, siguiendo las indicaciones de entrenadores de reconocido prestigio... al otro lado del Atlántico.