Si no tienes iOS 15 instalado, bájate ahora mismo esta actualización para tu iPhone

Tanto iOS 14 como iOS 15 funcionan en la misma lista de dispositivos por lo que esta actualización es muy posible que no tenga sentido para muchos usuarios que, en septiembre, se decidieron a instalar en sus terminales la última versión del sistema operativo de Apple. Pero sí lo tiene porque hay veces que porque no hay tiempo, o simplemente porque se nos olvida hacerlo, acabamos llevando una versión obsoleta y, lo peor de todo, menos segura que las actualizadas.

Y eso es justo lo que ha ocurrido en las últimas horas, que Apple se ha visto obligada a publicar un parche de urgencia para todos aquellos usuarios que todavía tienen sus iPhone anclados a iOS 14. Prueba de ello es que si tienes iOS 15.1 en el terminal (que se publicó el pasado lunes), no te hará falta tener que actualizar nada dentro del teléfono, entre otras cosas, porque no te la reconocerá.

¿Qué hace esta actualización?

Es evidente que cuando se produce una actualización así tan de sopetón es que algo pasa, y no precisamente bueno. iOS 14.8.1 es una revisión a la carrera de iOS 14.8 y desde Apple la consideran crítica, por lo que recomiendan instalarla de forma urgente. Un llamamiento así de claro no deja lugar a dudas de que viene a cerrar potenciales fallas de seguridad, por lo que si tienes un móvil (o un iPad) anclado a iOS 14, no dudes en bajártela cuanto antes.

iOS 14 en un iPhone de Apple. Apple

Apple no es que ofrezca muchos detalles en el log de la actualización sobre el agujero que está tapando, pero sí que acierta a decirnos que estamos ante un parche que elimina "vulnerabilidades en iOS" por culpa de "un error de IOMobileFrameBuffe en el iPhone 6s y versiones posteriores". Falla de seguridad que fue encontrada por un investigador que informó a la compañía para evitar que lo explotaran grupos de ciberdelincuentes.

Como afirman los de Cupertino, “una aplicación podría ejecutar código arbitrario con privilegios a nivel de kernel. Apple tiene conocimiento de un informe que indica que este problema puede haber sido explotado activamente. Se solucionó un problema de corrupción de la memoria mejorando su manejo”. De ahí la urgencia del parche y que nos inviten a todos a instalarlo. Eso sí, recuerda que si tienes iOS 15.1 no debes preocuparte por este parche porque, muy seguramente, en el último update recibido en los iPhone (y iPad) ya iba inserta la solución a este problema del "error de IOMobileFrameBuffe".