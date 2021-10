El Xiaomi Mi Mix 5 se deja ver en su primera imagen filtrada

Cada vez se adelantan más las filtraciones de los dispositivos, concretamente de los teléfonos móviles. Cuando no hace mucho tiempo que se ha presentado oficialmente el Xiaomi Mi Mix 4, hemos comenzado a conocer nuevos detalles de su sucesor, que lógicamente debería llegar al mercado en alrededor de un año. Pues bien, ahora hemos visto la primera imagen de la que sería la pantalla del teléfono, o mejor dicho, de su protector de pantalla, que hemos podido ver ahora en una imagen de lo más reveladora. Y será desde luego una pantalla que no dejará indiferente a nadie.

Repetirá su curva total

Lo que se ha filtrado es una imagen que nos muestra el protector de la pantalla de este nuevo modelo y que nos desvela algunos aspectos clave de este futuro tope de gama de la firma china. Básicamente podemos observar que cuenta con una cuádruple curva, o lo que es lo mismo, será curva tanto en los laterales como en la parte superior e inferior, por lo que será la segunda generación de la pantalla que ya estrenara el anterior modelo hace unos meses. Además, esta imagen nos muestra que repetirá uno de los aspectos más llamativos de este teléfono.

Y es que como se puede observar, no hay orifico para la cámara de fotos delantera. Y es que como ya hemos visto en el Xiaomi Mi Mix 4, este teléfono contará con una cámara frontal invisible, que se oculta debajo de la pantalla. Por tanto, será la segunda generación de esta cámara, que deberá mejorar sobre todo la calidad de las fotos que realiza, que es uno de los talones de Aquiles de estas cámaras, que han conseguido funcionar debajo de la pantalla, pero que se resiente por lo peculiar de su ubicación debajo del panel.

De momento no se han filtrado más características, pero se espera que estrene el nuevo procesador Snapdragon 898, el más potente que veremos en los móviles Android durante 2022. También debería estrenar una carga aún más rápida, no hay que descartar llegar hasta los 200W de potencia, una tecnología que ya ha mostrado abiertamente la marca. Por último, veremos si estrena la enorme cámara de 200 megapíxeles que está desarrollando Samsung, y que podría estrenar en exclusiva este teléfono el próximo año. De momento comprobamos que su pantalla seguirá siendo uno de sus principales atractivos. No en vano los modelos Mix siempre han sido la punta de lanza de Xiaomi a la hora de mostrar sus avances tecnológicos.