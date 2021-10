Cómo actualizar tu ordenador al nuevo macOS Monterey con solo tres clics

El nuevo macOS Monterey ya está entre nosotros ya que, como Apple prometió la semana pasada, el 25 de octubre lo tendríamos disponible por la tarde, a eso de las 19:00h. Así que dicho y hecho por lo que todos aquellos usuarios con un Mac compatible, ya se lo pueden bajar para disfrutarlo dentro de sus dispositivos, con todas las novedades que ya os hemos contado que traería. Pero, ¿sabes instalarlo con apenas tres clics?

No des vueltas por la App Store

Lo normal en estos casos es que para bajarte el nuevo sistema operativo te vayas a la Mac App Store a buscar la instalación de macOS Monterey, pero seguramente eso te lleve más pasos, sobre todo en la parte final cuando toque iniciar la instalación. Así que vamos a utilizar un método más directo a través de algunos de los menús menos conocidos de tu ordenador, dentro del propio sistema operativo.

Accede a la información del Mac.

Lo primero que vamos a hacer es irnos al menú de la manzana, arriba de todo a la izquierda. Allí desplegamos un menú y aparecerá en primer lugar la función que necesitamos, que es la de "Acerca de este Mac". Es allí donde solemos ir para saber de qué año es nuestro modelo, el número de serie e incluso la cantidad de memoria RAM y el procesador o la capacidad del SSD interno. Pero nosotros buscamos otro botón.

Accede a la actualización del sistema.

Concretamente queremos acceder a la "Actualización del software", que veréis en esa ventana de la que os hablamos y que da acceso a las últimas actualizaciones disponibles (y soportadas) por nuestro Mac. Eso iniciará de forma automática el proceso de búsqueda de los últimos cambios que podemos aplicar. Al final de todo el proceso os aparecerá una ventana como la que tenéis justo aquí debajo, que nos indica que macOS Monterey está listo para bajarse y que nos va a ocupar unos 12,3GB de espacio.

Pulsamos en el botón de "Actualizar ahora" para que dé comienzo la descarga de todo el nuevo sistema operativo y esperamos a que se complete. En ese momento veremos en pantalla el inicio del arranque del nuevo OS y solo hay que completar el proceso. Ni qué decir tiene que si no te aparece en este menú la posibilidad de actualizar a macOS Monterey significa que no podrás hacerlo y que el modelo de tu ordenador no es compatible. Por lo que tendrás que conformarte con la que tengas instalada actualmente.