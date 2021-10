El Apple Watch series 8 podría llegar con una función muy esperada

Hace poco más de un mes que el fabricante de la manzana mordida presentó su nuevo reloj inteligente, y ya comenzamos a recibir los primeros detalles del próximo Apple Watch Series 8.

Por ejemplo, el fabricante con sede en Cupertino pretende lanzar tres versiones del Apple Watch Series 8 para ofrecer diferentes diagonales de pantalla. Y ahora, nos hemos enterado de otra función que será una de las grandes novedades en el sector de los wearables.

Y es que, tal y como han informado desde MacRumors, el Apple Watch Series 8 contará con un sensor de monitorización de niveles de glucosa en sangre. Lo cierto es que no es la primera vez que escuchamos este rumor. Incluso se esperaba que el Apple Watch Series 7 introdujera este sensor, pero finalmente no fue así.

El Apple Watch Series 8 estrenará sensor de niveles de glucosa en sangre

El motivo por el que seguramente no aterrizó esta función al reloj estrella de Apple se debe a que las métricas no eran lo suficientemente precisas para ofrecer unos resultados confiables. Por lo que el fabricante ha preferido trabajar en unos sensores infrarrojos de longitud de onda corta que servirán para medir el azúcar en sangre de una forma no invasiva. ¡Adiós a los pinchazos!

Cabe recordar que esta función tiene todo el sentido del mundo. Apple lleva tiempo añadiendo nuevas funciones relacionadas con la salud a cada generación del Apple Watch para mejorar su usabilidad. Poco a poco ha ido añadiendo nuevos elementos, como la capacidad para medir los niveles de oxígeno en sangre, o su aclamado sensor ECG para hacer electrocardiogramas, y que ha salvado más de una vida.

Pero crear un monitor de niveles de glucosa en sangre en un reloj inteligente es un verdadero reto. Para empezar, es vital que el sensor funcione como un sistema tradicional y que requiere una muestra de sangre. Recordemos que iOS 15 ya incorpora la opción de medir los niveles de glucosa en sangre, pero a través de equipos externos con los que monitorizar este dato.

De todas formas, todavía queda mucho camino por recorrer hasta que Apple presente su próximo reloj inteligente. Y, si bien es cierto que la idea de que el Apple Watch Series 8 sea capaz de monitorizar los niveles de oxígeno en sangre sin tener que hacer un pinchazo sea una idea muy apetecible, especialmente para los usuarios con diabetes y enfermedades relacionadas con la glucosa, de momento habrá que tener paciencia hasta que recibamos más información al respecto.