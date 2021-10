Dancausa (Bankinter) rechaza que "España esté en quiebra", aunque pide al Gobierno más apoyo a la economía

La primera ejecutiva de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha rechazado que se diga que España está en riesgo de quiebra, como han comentado en círculos del PP. Pero, pese a esta opinión, la banquera ha mostrado su preocupación por el ritmo de recuperación de la economía española y ha reclamado al Gobierno más acierto en su política, y ha sido muy crítica también con el elevado precio de la energía.

"En absoluto creo que España esté en riesgo de quiebra, no comparto esta afirmación y no me parece bueno hacerla, no me parece muy acertada", ha comentado la CEO de la entidad en rueda de prensa tras pedirle su opinión sobre estas declaraciones hechas recientemente por el líder del PP, Pablo Casado.



Pese a estas declaraciones, la banquera ha mostrado su inquietud por el ritmo de recuperación de la economía española y ha considerado que "no es aceptable" que el país, según las previsiones europeas, no vaya a recuperar hasta el segundo trimestre de 2023 los niveles de PIB per cápita que tenía antes de la pandemia.



"No podemos estar a la cola", ha dicho. Y ha insistido en que se debe acelerar la recuperación económica, a las vez que has vuelto a ensalzar el papel que pueden jugar las empresas españolas y los fondos europeos

Aunque también ha tirado de las orejas al Gobierno. Hace falta también "un Gobierno que apoye todo eso y acierte en su política", ha declarado, para, además, mostrar su preocupación por el incremento del coste de la energía y ha advertido de que los problemas "no se solucionan

diciendo que no pasa nada, o que es pasajero o prometiendo cosas que no van a suceder".

Bankinter es tradicionalmente el primer banco español del Ibex en presentar resultados.