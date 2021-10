El modo oscuro de Twitter ya no será un problema cada vez que cambies de tema en el móvil

Fue a lo largo de todo el año 2019 cuando se desató la fiebre por los modos oscuros en las aplicaciones que utilizamos. Una nueva forma de mostrar lo que ocurre en la pantalla del teléfono dándole la vuelta a los colores: lo blanco es negro y viceversa, de tal forma que podamos ahorrar energía de la batería y, además, no estresar demasiado nuestra vista.

Pero como todas las herramientas nuevas que llegan por vez primera, no están exentas de pequeños fallos que las convierten en ineficaces, sobre todo cuando queremos hacer cambios rápidos en el smartphone. Y cuando hablamos de estos dark mode, lo peor que podía ofrecernos una aplicación es el no tener la opción de elegir que queremos activar el mismo tema que el que llevamos definido dentro de nuestro móvil con iOS o Android.

Una gran diferencia

La enorme diferencia entre tener esa opción y no contar con ella es que en caso de querer cambiar el tema del smartphone, no es igual que todas las apps se configuren automáticamente al nuevo modo claro u oscuro, que tener que ir aplicación por aplicación modificando ese parámetro. Pues bien, Twitter, aunque no lo creáis, era una de esas plataformas que en iOS y Android no permitía sincronizar su modo de visualización con la del sistema operativo.

Nuevo menú dentro de Twitter. Jake Peterson

Así las cosas, los de Jack Dorsey han decidido cambiar algo que llevaban arrastrando desde hace meses y, por fin, ya tenemos en el menú de la aplicación un nuevo botón que fuerza a Twitter a adoptar el mismo aspecto que tenga nuestro iPhone. De esta manera, es posible decirle que active el modo oscuro pero, además, que en caso de que decidamos modificar el general se adapte de manera automática, sin necesidad de decirle nada.

De momento, si cuentas con un móvil con Android tendrás que seguir eligiendo el tema de forma manual, hasta que desde la red social se decidan a introducir este mismo cambio en la app que tenéis en la Play Store. De todas formas, seguro que se trata de un simple problema de tiempos y en las próximas semanas esta modificación alcance a todos los dispositivos presentes en el mercado. Y es que Twitter lleva semanas enfrascada en cambios importantes que afectan a las nuevas maneras de ingresar dinero que ha ideado gracias, por ejemplo, a los superseguidores, las futuras tiendas que permitirá tener a ciertos perfiles relevantes o, como os informábamos ayer, la inclusión de publicidad personalizada en algunos hilos de respuestas a nuestros mensajes.