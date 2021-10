6

6Frantzén Estocolmo (Suecia) En 2019, su cocinero y propietario, el ex futbolista Björn Frantzén, fue reconocido como el mejor del mundo en The Best Chef Awards. En 2008 abrió este restaurante en el centro de la ciudad en la que nació. Tiene un único menú de 10 platos, que se sirve en las diferentes estancias del local (434,63 euros). www.restaurantfrantzen.com