Ismael Clemente (Merlin) propone convertir comercios y oficinas en viviendas

El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, aseguró ayer que se puede generar “un montón de vivienda” reconvirtiendo locales comerciales excedentes y oficinas de baja calidad en activos residenciales. Lo afirmó este jueves en un encuentro organizado por la Barcelona New Economy Week (BNEW) en el que ha sido entrevistado por la CEO y presidenta de Savills Aguirre Newman Barcelona, Anna Gener.

“Lo necesitamos como el comer, porque intentamos controlar los precios de la vivienda con medidas ocurrentes y absurdas, cuando podemos transformar el comercio en vivienda”, ha contrapuesto el directivo.

Explicó que el comercio de calle perderá entre un 10% y un 12% de cuota de ventas por el negocio online, lo que generará un impacto cercano al 25% en el sector y conllevará que locales que están situados en vías con poco tráfico queden vacíos durante mucho tiempo. Pidió hacer lo mismo con oficinas ubicadas en edificios residenciales que son de mala calidad y que deberían volver a “su uso primigenio”.

Clemente repasó el impacto de la pandemia en el sector de los centros comerciales y aseguró que la posibilidad de una renta variable sujeta a las ventas no se está extendiendo porque los vendedores no quieren compartir los datos de ventas, en el caso de los pequeños, y no quieren incluir la venta online que facilita la tienda, en el caso de los grandes.

En todo caso, aseveró que los cambios en el sector no dependen del mercado español, sino que “van a caer como un meteorito porque España es un país pequeño y poco relevante en términos financieros globales”.

Igualmente señaló que actualmente la demanda de los inversores en centros comerciales es inexistente y que cuando se reactive el mercado será a partir de inversores oportunistas, que tienen un mayor nivel de aceptación de riesgo.

Clemente asimismo reflejó que la ocupación de las oficinas no ha sufrido a causa de la pandemia y que el pequeño descenso que ha habido en la contratación de oficinas ha sido por el impacto en el PIB de la crisis.

Preguntado por el sector logístico, afirmó que las rentas de estos activos no están subiendo a pesar del boom del comercio electrónico porque se crea nueva oferta y porque “incluso el líder del retail online pierde dinero”, algo que se transmite a toda la cadena de valor.