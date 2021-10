Podimo lanza en España un canal específico de podcasts y audiolibros para niños

La plataforma europea de podcasts y audiolibros Podimo lanza Podimo Kids, un canal independiente dentro de su app con contenido específico para niños de entre 2 y 10 años. La compañía se convierte así en la primera plataforma de podcats en España que ofrece un vertical con contenidos en castellano para niños, una categoría del mundo del libro que no para de crecer. En España, los libros infantiles tienen un gran peso, pues facturan más de 300 millones de euros anuales, es decir, cerca del 30% de las ventas del sector editorial con un crecimiento interanual del 15%, según los datos de GFK.

Podimo ya contaba con algún contenido infantil en su plataforma, pero estaba dentro de su catálogo general. “Ahora lo que hemos hecho es crear una experiencia única para que los niños naveguen dentro de un entorno seguro. Hay un botón en la app que llevará a los niños hasta este nuevo universo infantil, diseñado para acercar los contenidos en formato audio a los más pequeños”, cuenta Javier Celaya, director general de la compañía para España y América Latina.

El canal se inaugura con 300 audiolibros y podcast infantiles y juveniles, desde los clásicos hasta las últimas novedades del sector. Celaya destaca la apuesta de Podimo por este tipo de contenidos como demuestra la adquisición reciente de la empresa danesa Fairytell, que cuenta con miles de reconocidos libros clásicos, como Alicia en el país en las maravillas, Rapunzel, Peter Pan, Hansel y Gretel o La Materia Oscura, entre otros. “Pero, lo más importante es que la tecnología de Fairytell te permite leer y escuchar, lo cual es también una novedad importante para Podimo, porque hasta ahora solo te permitía escuchar”, indica Celaya.

Comprensión lectora

El directivo cuenta que varios estudios indican que leer y escuchar de forma simultánea incrementa mucho la comprensión lectora. “Los podcast y audiolibros se han convertido en una herramienta más de apoyo en el proceso de aprendizaje de los niños. De hecho, casi el 22% de los niños y jóvenes confiesa que escuchar un audiolibro o un podcast les ha hecho más interesados en leer libros, y el 43% indica que los audiolibros les ayudan a comprender mejor un tema”.

Podimo Kids también ofrecerá contenidos en exclusiva de empresas españolas creadoras de contenido infantil como Cantajuego con su programa de podcast Noticantajuego, y Babyradio, una editorial audio sevillana especializada en contenido sonoro para este tipo de público, con su Mon el dragón y otros personajes.

Celaya señala que la pandemia por Covid-19 no ha hecho más que impulsar el consumo del libro infantil en todos los formatos, en papel, ebook y, ahora, también en audiolibro y podcast. “Para nosotros es una apuesta que nos va a permitir enriquecer la experiencia en Podimo, porque las familias van a poder acceder por el mismo precio, de 3,99 euros, a todo el catálogo que ya teníamos de audiolibros y podcast conjuntamente con este contenido infantil”.

Morten Strunge, cofundador y director ejecutivo de Podimo, asegura que con Podimo Kids quieren satisfacer la creciente demanda de contenido audio para nichos en los mercados en español (España y América Latina).

Un segmento al alza

A Celaya no le cabe duda que este segmento va a crecer muchísimo en todas las áreas de contenido, música, cine, audiolibros, podcast... “Todas las plataformas de contenido nos estamos dando cuenta que los niños son un público que consume mucho y que es muy fiel, así que no me extraña que todos estemos apostando y peleando por este segmento de mercado”. Spotify también ha lanzado Spotify Kids, una app de contenido infantil independiente de su app general, que ha lanzado en varios países, pero no en España. También Storytel y Audible (Amazon) tienen contenido infantil pero dentro de su catálogo general. “No tienen este universo específico creado”. “Nosotros hemos apostado por embeber el vertical dentro de nuestra app general porque pensamos que es una experiencia más ágil si está todo en el mismo entorno”, defiende el ejecutivo.

El director general de Podimo en España asegura que el nuevo canal respeta toda la legislación en torno a los datos y la privacidad, y supone un “entorno seguro”. “Al salirse del catálogo general, permite al niño navegar solo por contenido infantil”, añade Javier Celaya, quien apunta que todas las plataformas están super sensibles a que no solo se respeten los derechos sino que el niño encuentre el contenido adecuado. “La fórmula elegida por Podimo dará una gran garantía y seguridad a los padres”, dice.

Podimo, que cumple un año y medio en España, ya había lanzado Podimo Kids en Dinamarca y Alemania. España es el tercer país. “Vamos despacio y país por país porque hay mucha cocina detrás para hacer todas las adaptaciones; no es algo automático”, detalla Celaya.