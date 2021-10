Más problemas con iOS 15: no borres los mensajes o ¡perderás tus fotos!

Lo cierto es que el lanzamiento de la nueva versión del sistema operativo de Apple para su familia de teléfonos móviles está siendo, cuanto menos, accidentado. Ayer se descubrió un fallo relacionado con el táctil. Ahora, varios usuarios de iPhone han notado un fallo bastante grave en iOS 15 y que puede hacer que pierdas tus fotos.

Más que nada porque, tal y como han indicado desde MacRumors, si guardas una foto de una conversación que hayas tenido a través de la app Mensaje y luego borras la conversación que has tenido, la fotografía también se perderá.

Por lo que parece, iCloud quita la imagen cuando hace la correspondiente copia de seguridad. Este error no sucedía con versiones anteriores, ya que podías borrar la conversación sin problemas, ya que cualquier imagen enviada se guardaba igual.

De momento no hay solución a este fallo de iOS 15

ampliar foto iPhone 13 y iPhone 12 Unplash

Como viene siendo habitual ante este tipo de fallos, Apple no ha dado ninguna explicación sobre este problema ni sobre cuándo lo solucionará. Eso sí, las quejas han llegado con total seguridad al fabricante de la manzana mordida, que ya debe estar trabajando en una actualización que solucione este problema.

De esta manera, si no quieres perder ninguna foto que te hayan enviado por iMessage, lo único que puedes hacer es desactivar la copia de seguridad de iCloud para que no borre ninguna imagen por error. También puedes evitar el fallo no borrando ninguna de las conversaciones que estés teniendo, o guardar las fotos que te envíen en una app de almacenamiento en la nube como Google Fotos.

Por último, si quieres probar este error de iOS 15, te dejamos los pasos que debes seguir para ello, tal y como indican los compañeros de MacRumors.

Primero, guarda una foto que te hayan enviado a través de iMessage en la aplicación de la galería

Ahora, ve a la aplicación para asegurarte que la foto sigue ahí.

Elimina la conversación de la que te has descargado la foto

Haz una copia de seguridad manual en iCloud y verás que tu foto ha desaparecido para siempre.

Como te hemos dicho, de momento Apple no ha dicho nada al respecto, por lo que la única solución, además de desactivar iCloud o no borrar los mensajes que te hayan enviado a través de iMessage, es esperar a que el fabricante con sede en Cupertino lance la correspondiente actualización que solucione este problema lo antes posible. Esperemos que en las próximas semanas ya no tengas que preocuparte por las fotos que se borran solas de tu iPhone.