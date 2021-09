Estrenos que llegan a Disney+ en octubre de 2021: series, películas y documentales

Disney+ tiene en octubre uno de sus meses más movidos del año porque, entre otros estrenos, trae en un tiempo récord una de las películas más taquilleras del pasado verano: "Free Guy", una divertida comedia protagonizada por Ryan Reynolds en la que encarna el papel de un NPC (personaje no jugable) de un videojuego online, estilo GTA y Fortnite, que descubre una mañana que puede hacer algo más que su rutina diaria como cajero de un banco. Un planteamiento original y muy dirigido a gamers.

Siguiendo con los estrenos cinematográficos, Disney+ abrirá en octubre la puerta de "La Viuda negra", que estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma, y no solo a los que compraron el pase Premium el mismo día de su estreno en salas el pasado 9 de julio. Scarlett Johansson vuelve al papel que le dio la fama dentro del universo Marvel y al que parece que no volverá tras unos pequeños desencuentros con la propia Disney.

Otra de las novedades de este mes llega con la serie "Reservation Dogs", que produce el célebre Taika Waititi ("El Mandaloriano", "Jojo Rabbit", "Free Guy", etc.) y que, a través de ocho capítulos, nos contará la historia de cuatro chavales indígenas de una zona rural de Oklahoma que harán todo lo que esté en su mano por alcanzar el sueño de ir algún día a California. Para ello, no dudarán en robar y trabajar en lo primero que les salga con tal de alcanzar la cantidad de dólares que necesitan. Aunque no lo tendrán fácil.

Estos son los estrenos de Disney+ para el mes de octubre de 2021:

Series

6 de octubre

Disney: Zeke y Luther (T1 a 3)

Lab Rats (T2)

High Fidelity (T1)

La caza de Tramuntana (T1)

La caza de Monte Perdido (T1)

13 de octubre

Al otro lado del instituto (T1)

Grown-Ish (T3)

20 de octubre

Los secretos de Sulphur Springs (T1)

Dollface (T1)

Deep State (T1 y 2)

HIT (T1)

27 de octubre

Pepper Ann (T1 y 2)

Siren (T1 a 3)

Anatomía de Grey (T18)

Películas

1 de octubre

Noche de bodas

Wild

Lo Imposible

6 de octubre

Viuda Negra

8 de octubre

El arte de vivir bajo la lluvia

Morgan

[REC] 2

Palmeras en la nieve

13 de octubre

Free Guy

15 de octubre

Kingsman: El Círculo de Oro

El otro lado de la puerta

Villaviciosa de al lado

Vivir es fácil con los ojos cerrados

22 de octubre

La montaña entre nosotros

Victor Frankenstein

[REC] 3' (22/10)

Que se mueran los feos

Fuga de cerebros

29 de octubre

Magia del revés

Libros de sangre

La historia más aterradora: Un espeluznante Mickey Mouse en Halloween

REC] Apocalipsis

Kiki, el amor se hace

Fuga de cerebros 2

Documentales e infantil

1 de octubre

Star Wars: Lego Star Wars Cuentos Escalofriantes - Episodio especial

6 de octubre

Entre las estrellas

8 de octubre

Los Muppets en Haunted Mansion

Ancient X Files

Danger decoded

13 de octubre

The D'Amelio Show (T1)

•Mercado negro (T1 y 2)

•Muerte al anochecer

•Facing

15 de octubre

The Cave

Tiburones canívales

20 de octubre

Dead and Express (T1)

Dead or Alive (T1)

22 de octubre

Hipopótamo contra cocodrilo

Jaguar Beach Battle

El tiburón contra el atún

Tiburones y volcanes

27 de octubre

Savage Kingdom (T1 a 3)

Engineering Connections (T1 y 2)

El tiburón tigre más grande del mundo

Stranger than nature (T1 y 2)

Extreme Rescues (T1)

29 de octubre