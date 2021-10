Ponga a prueba su educación financiera

Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito). Entrar en esta la lista supone que su nombre se encuentra en un fichero de morosos por haber incumplido un pago. No importa la cantidad.

Estar o no estar. Para estar en la lista es imprescindible que la deuda exista y esté acreditada, que haya vencido y sea exigible y que se ha solicitado el pago de la deuda sin éxito. Es obligatorio que le comuniquen que va a ser incluido en la lista un máximo de 30 días antes de su inclusión.

Y… ¿si estoy? Olvídese de los créditos y préstamos. Ninguna entidad financiera le prestará dinero con un historial de morosidad. Hay empresas de otros sectores, como las operadoras de telecomunicaciones, que no aceptan clientes en listas de morosos.

¿Cómo salir? La mejor opción para salir de la lista de morosos es saldar la deuda. También puede no hacer nada y esperar seis años. Pasado ese plazo, Asnef no puede guardar sus datos haya o no satisfecho la deuda.